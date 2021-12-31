Перша сімейна подорож: Alyona Alyona полетіла у Стамбул з хлопцем і його батьками
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
У той час як колеги по сцені розриваються між корпоративами і банкетами, Alyona Alyona летить на відпочинок. Новий рік вона зустріне у Стамбулі в незвичній компанії – з коханим і його батьками.
Успішна реперка відмовилась від концертів у новорічну ніч, а натомість гайнула в Туреччину. Останню відпустку у 2021 році Alyona Alyona проведе у Стамбулі. Компанію їй складуть хлопець Денис і його батьки.
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Alyona Alyona полетіла в Стамбул з хлопцем і його батьками
У четвер, 30 грудня, закохані вилетіли за кордон з батьками. Менш як місяць тому Alyona Alyona перестала приховувати бойфренда-блогера, тому тепер вони не переховуються, а відкрито з'являються на публіці.
У літаку пара сиділа поряд, а місця за ними дістались батькам Дениса. До слова, мама хлопця підкорила мережу напрочуд молодим виглядом.
"Стамбул, чекай", – лаконічно підписала Alyona Alyona.
Alyona Alyona з хлопцем і його батьками / Скриншот з відеоНагадаємо, з батьками Дениса Alyona Alyona познайомилась у перший місяць стосунків, коли ті допомагали йому з ремонтом у новій квартирі. Вони так гарно прийняли майбутню невістку, що та жила в них у Запоріжжі, коли приїжджала писати музику.
До слова, в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу реперка розповідала, що мріє зустріти Новий рік не в Україні. Вона планувала провести свята у Стамбулі, але не зізнавалась, що це буде не романтична, а сімейна подорож.
Хто з українських зірок зустріне Новий рік за кордоном
- Монатік з дружиною і синами святкуватиме в Маямі, у новорічну ніч у нього запланований великий сольник.
- Натомість Андрій Данилко буде в Дубаї. Він летить в ОАЕ не засмагати на пляжі, а працювати. За корпоратив йому обіцяють рекордний гонорар – 12 мільйонів рублів (майже 4,5 мільйона гривень)!
- "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко заради Нового року з коханим Дмитром Комаровим полетіла на інший континент. Щоправда, не розсекречує, на який.