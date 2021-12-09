Успішна українська виконавиця Alyona Alyona нарешті показала свого бойфренда. Здивування у мережі було мало, однак вперше за 10 місяців відносин реперка підтвердила стосунки з блогером із ніком Yoxden.

До теми Дуже романтично, – Alyona Alyona вперше зізналась, як коханий запропонував їй зустрічатися

Alyona Alyona підтвердила стосунки з бойфрендом

Виконавиця вперше опублікувала фото з коханим. Пара знялась в екстравагантній фотосесії на бежевому тлі. Денис позував на стільці у сірому вбранні з принтом та капелюху, тоді як Alyona Alyona сіла на коліна бойфренда.

Знаменитість постала перед камерою у чорній білизні та атласному халаті з леопардовим принтом. Вона доповнила образ рожевими босоніжками на підборах, які взула на світлі шкарпетки. Alyona Alyona зібрала волосся у два пучки та зробила макіяж з акцентом на губах.



Alyona Alyona з бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Зазначимо, особистість бойфренда реперки стала відомою після фото папараці. Вже після цього пара нібито не приховувала, але й не підтверджувала роман.

Alyona Alyona розповіла про стосунки

Реперка поділилась, що зустріч з Денисом – її доля. Вона також розповіла, що дуже відрізняється від коханого, саме тому вони й разом.

Склалося так, що з першої нашої зустрічі ми з Денисом більше не роз'єднувалися. З кожним днем ставало менше сумнівів у тому, що Денис – моя людина,

– зауважила зірка.

Alyona Alyona зізналась, що вже 10 місяців перебуває у стосунках з Денисом: "І спільного було настільки багато, що наші стосунки лише за 10 місяців вже стали такими міцними. І вони витримають будь-які випробування. Я хочу всім вам представити Дениса. Це творчий, креативний, дуже веселий і дуже провокативний хлопець. Але водночас він дуже добрий, суперніжний і суперщирий хлопець, якого я сильно кохаю".

Текст публікації Alyona Alyona

Мамо, я закохалася в розбійника!

Скільки б ти собі в голові не створювала ідеалів, скільки б ти не відхрещувалась від запитів на побачення – твоя доля сама веде тебе туди, куди не чекаєш. Склалося так, що з першої нашої зустрічі ми з Денисом більше не роз'єднувалися. З кожним днем ставало менше сумнівів у тому, що Денис – моя людина.

З впевненістю кажу, що протилежності притягуються. У двох зовсім різних, на перший погляд, людей насправді в голові є багато спільного і саме це об'єднує.

І спільного було настільки багато, що наші стосунки лише за 10 місяців вже стали такими міцними. І вони витримають будь-які випробування.

Я хочу всім вам представити Дениса. Це творчий, креативний, дуже веселий і дуже провокативний хлопець. Але водночас він дуже добрий, суперніжний і суперщирий хлопець, якого я сильно кохаю.