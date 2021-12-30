Майже всі топові зірки українського шоу-бізу зустрічатимуть Новий 2022 рік на сцені. Монатік не вийняток, однак замість корпоративу він дасть сольник у Маямі. До США він привіз і дружину, і синів – Данила і Платона.
До теми Джамала поділилась, які страви обов'язково прикрашають її стіл на Новий рік
Зірковий татусь знаходить час, щоб забавляти сім'ю. Разом вони відвідали музей сучасного мистецтва Wynwood Walls. За словами Монатіка, вигадливі експонати надихнули не лише дітей, а й його самого.
Так мріяв показати малим своє улюблене творче місце, і нарешті це сталося! Нові блокноти вже списані новими ідеями. Подорож тільки починається,
– написав співак.
"Які ж ми щасливі, що музика коханого привела нас за океан. Наша спільна мрія збувається, ми привезли наших найкращих друзів з собою. Данилко і Платошик у захваті, адже тут так багато мистецтва", – поділилась дружина Монатіка у своєму інстаграмі.
Монатік з дружиною і синами у США / Фото з інстаграму мультиартиста
Монатік з дружиною і синами у США / Фото з інстаграму мультиартиста
Монатік з сином у США / Фото з інстаграму Ірини Демічевої
Хто з українських зірок святкуватиме Новий рік за кордоном
- Реперка Alyona Alyona планує зустріти 2022-й рік не на сцені, а у Стамбулі з бойфрендом Денисом. Закохані давно мріють побачити велику й гарну столицю Туреччини.
- Натомість Андрій Данилко у новорічну ніч буде Дубаї. Однак артист летить в ОАЕ не засмагати, а працювати. За корпоратив йому обіцяють рекордний гонорар – 12 мільйонів рублів (майже 4,5 мільйона гривень)!