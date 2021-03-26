Світська левиця Періс Гілтон прикрасила обкладинку журналу Tatler. У відвертому інтерв'ю зірка зізналась, що ніколи не робила уколи краси. Також вона розповіла про особисте життя.

Відома американська акторка і модель Періс Гілтон знялась для обкладинки глянцю. Також зірка дала інтерв'ю, де розповіла про деталі особистого життя, які не розголошувала раніше.

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Періс Гілтон про те, чи робила ін'єкції

Зірка зізналась, що ніколи не робила косметичних операцій чи ін'єкцій. Головним своїм б'юті-секретом Періс вважає те, що вона завжди уникала сонячних променів.

Я ніколи не вдавалася до філерів і не колола ботокс. Мого обличчя не торкалася голка. Я на 100% природна! При цьому я все життя тримаюся подалі від сонця,

– розповіла Гілтон.

Періс Гілтон про життя на карантині

Світська левиця поділилась, як пандемія коронавірусу та локдаун відобразилися на ній. Акторка розповіла, що незважаючи на напружену атмосферу у світі, вона насолоджувалась можливістю бути з близькими.

Моє життя завжди було дуже неспокійним. Я подорожувала 250 днів в році упродовж двох десятиліть. Очевидно, що пандемія – це по-справжньому страшний час для людей в усьому світі. Однак я намагалася знаходити в цьому періоді й хороші моменти,

– розповіла Періс Гілтон.

Зірка додала, що для неї це був чудовий час, щоб переосмислити життя та основні пріоритети. Через обставини, що склалися, Періс Гілтон зрозуміла, що найбільше щастя для неї – бути вдома.

"Я з нетерпінням чекаю нового етапу, коли я нарешті подорослішаю, вийду заміж, стану матір'ю і нарешті почну жити реальним життям. Адже раніше у мене ніколи такого не було", – розповіла Періс.

Також знаменитість поділилась, що однаково багато працювала на карантині. Вона зараз розвиває багато проєктів, щоб тішити своїх прихильників.

Успіх – ось що мною рухає. Хочу отримувати задоволення і домагатися нових висот. Слава і гроші? Вони у мене є. Це мене більше не цікавить. Мені просто хочеться робити своїх шанувальників щасливими, створювати для них те, що їм дійсно сподобається,

– наголосила Гілтон.

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