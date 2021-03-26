Светская львица Пэрис Хилтон украсила обложку журнала Tatler. В откровенном интервью звезда призналась, что никогда не делала уколы красоты. Также она рассказала о личной жизни.

Известная американская актриса и модель Пэрис Хилтон снялась для обложки глянца. Также звезда дала интервью, где рассказала о деталях личной жизни, которые не разглашала раньше.

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Пэрис Хилтон о том, делала ли инъекции

Звезда призналась, что никогда не делала косметических операций или инъекций. Главным своим бьюти-секретом Пэрис считает то, что она всегда избегала солнечных лучей.

Я никогда не прибегала к филерам и не колола ботокс. Моего лица не касалась игла. Я на 100% естественная! При этом я всю жизнь держусь подальше от солнца,

– рассказала Хилтон.

Пэрис Хилтон о жизни на карантине

Светская львица поделилась, как пандемия коронавируса и локдаун отразились на ней. Актриса рассказала, что несмотря на напряженную атмосферу в мире, она наслаждалась возможностью быть с близкими.

Моя жизнь всегда была очень беспокойной. Я путешествовала 250 дней в году на протяжении двух десятилетий. Очевидно, что пандемия – это по-настоящему страшное время для людей во всем мире. Однако я пыталась находить в этом периоде и хорошие моменты,

– рассказала Пэрис Хилтон.

Звезда добавила, что для нее это было замечательное время, чтобы переосмыслить жизнь и основные приоритеты. В силу сложившихся обстоятельств, Пэрис Хилтон поняла, что самое большое счастье для нее – быть дома.

"Я с нетерпением жду нового этапа, когда я наконец повзрослею, выйду замуж, стану матерью и наконец начну жить реальной жизнью. Ведь раньше у меня никогда такого не было", – рассказала Пэрис.

Также знаменитость поделилась, что все равно много работала на карантине. Она сейчас развивает много проектов, чтобы радовать своих поклонников.

Успех – вот что мною движет. Хочу получать удовольствие и добиваться новых высот. Слава и деньги? Они у меня есть. Это меня больше не интересует. Мне просто хочется делать своих поклонников счастливыми, создавать для них то, что им действительно понравится,

– отметила Хилтон.

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