Періс Гілтон зблизька показала каблучку за 2 мільйони доларів

Джерело:During an On Air
Напередодні Дня святого Валентина світська левиця Періс Гілтон заручилась з бойфрендом Картером Реумом. Бізнесмен освідчився коханій на приватному тропічному острові біля океану. Зірка відповіла "так" і прийняла розкішну каблучку за 2 мільйони доларів.
У новому інтерв'ю спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Hilton розповіла про перстень, який отримала з нагоди заручин. Каблучка чи то з білого золота, чи то з платини та з діамантами вже встигла викликати шквал обговорення в мережі. Її вартість оцінюють у 2 мільйони доларів – 55 мільйонів гривень. Тепер про дорогоцінний перстень розповіла сама Періс Гілтон та показала його зблизька.
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Каблучку з діамантами наречений зірки Картер Реум розробив разом з Жаном Дуссе – прапраправнуком відомого французького ювеліра Луї Картьє. Як розповіла Періс Гілтон, під час створення унікального аксесуару майстри надихались її улюбленою кав'ярнею в Парижі La Palette. Відповідно, і назва каблучки символічна – The Paris. Світська левиця наголосила, що цей коштовний перстень має прекрасну історію кохання, а вона сама не може дочекатися, коли вони з бізнесменом офіційно стануть сім'єю.
У цій каблучці смарагдового огранювання помістилося 15 діамантів, а всередині є перша буква мого імені "Р" з сапфіром. Я просто одержима цією каблучкою,
– поділилась знаменитість.
Схоже, від каблучки Періс Гілтон дійсно в захваті, адже на її ютуб-каналі з'явилося відео, присвячене аксесуару. Вона показала, як ретельно ювеліри вручну створювали ескіз персня та висвітлювали складні деталі.
Періс Гілтон показала каблучку / Скриншот з відео
Нагадаємо, закохані заручилися 13 лютого, коли Періс Гілтон святкувала 40-річчя на приватному острові в колі найближчих. Зірка готова створити сім'ю з Картером Реумом після однорічного роману. Вперше вони з'явились разом на вечірці кінопремії Золотий глобус 2020 й відтоді не приховують свої стосунків. Нещодавно світська левиця оголосила, що готова стати матір'ю близнюків завдяки штучному заплідненню, а батьком дітей буде Картер Реум.