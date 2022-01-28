Періс Гілтон показала, як проходила репетиція її весілля: романтичні фото

Американська акторка та модель Періс Гілтон кілька місяців тому вийшла заміж за Картера Реума. Напередодні важливого дня світська левиця влаштувала репетицію весілля, яка була не менш романтичною.

Світська левиця Періс Гілтон ретельно готувалась до весілля. Напередодні святкування вона провела репетицію.

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Репетиція весілля Періс Гілтон

На репетицію Періс Гілтон одягнула повсякденну бежеву сукню з білим принтом, однак приміряла фату та білосніжні босоніжки. Вона запросила й рідних, які брали участь у зворушливій церемонії.

Попри те, що це була лиш репетиція великого весілля, вона не була позбавлена романтичності та зворушливості, а тому підкорила мережу.

Напередодні почалася наша вічність. Мені сподобалася наша генеральна репетиція з членами нашої родини. Я дуже вдячна за те, що моя родина зібралася разом, щоб розділити цей момент перед нашим великим днем,

– поділилась Гілтон.

Репетиція весілля Періс Гілтон / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Що відомо про весілля Періс Гілтон