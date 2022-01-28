Светская львица Пэрис Хилтон тщательно готовилась к свадьбе. Накануне празднования она провела репетицию.
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Репетиция свадьбы Пэрис Хилтон
На репетицию Пэрис Хилтон надела повседневное бежевое платье с белым принтом, однако примеряла фату и белоснежные босоножки. Она пригласила и родных, которые принимали участие в трогательной церемонии.
Несмотря на то, что это была лишь репетиция большой свадьбы, она не была лишена романтичности и трогательности, а потому покорила сеть.
Накануне началась наша вечность. Мне понравилась наша генеральная репетиция с членами нашей семьи. Я очень благодарна за то, что моя семья собралась вместе, чтобы разделить этот момент перед нашим великим днем,
– поделилась Хилтон.
Репетиция свадьбы Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма Пэрис Хилтон
Что известно о свадьбе Пэрис Хилтон
- Пэрис Хилтон и Картер Реум сыграли свадьбу 11 ноября, в имении покойного дедушки модели, в районе Бель Эйр, в Лос-Анджелесе. Для первого дня торжества светская львица сменила четыре платья – два от Oscar de la Renta и по одному от Galia Lahav и Pamella Roland.
- На свадьбу были приглашены звездные гости – Ким Кардашьян, Эмма Робертс, Николь Ричи, Бэби Рекса, Эшли Бенсон и Деми Ловато.
- На второй день празднования новоиспеченные супруги отправились на пирс в Санта-Монике. Неоновая вечеринка-карнавал запомнилась всем гостям. Для нее Пэрис Хилтон примерила образ total pink.