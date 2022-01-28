Светская львица Пэрис Хилтон тщательно готовилась к свадьбе. Накануне празднования она провела репетицию.

К слову Сестра Пэрис Хилтон станет мамой в третий раз

Репетиция свадьбы Пэрис Хилтон

На репетицию Пэрис Хилтон надела повседневное бежевое платье с белым принтом, однако примеряла фату и белоснежные босоножки. Она пригласила и родных, которые принимали участие в трогательной церемонии.

Несмотря на то, что это была лишь репетиция большой свадьбы, она не была лишена романтичности и трогательности, а потому покорила сеть.

Накануне началась наша вечность. Мне понравилась наша генеральная репетиция с членами нашей семьи. Я очень благодарна за то, что моя семья собралась вместе, чтобы разделить этот момент перед нашим великим днем,

– поделилась Хилтон.

Репетиция свадьбы Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма Пэрис Хилтон

Что известно о свадьбе Пэрис Хилтон