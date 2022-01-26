38-річна світська левиця Нікі Гілтон та її чоловік Джеймс Ротшильд готуються до появи третьої дитини. Про це повідомив представник пари американським виданням.

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Сестра Періс Гілтон вагітна втретє

Сама Нікі Гілтон поки що не коментує майбутнє поповнення. Також невідомим залишилась стать дитини.



Нікі Гілтон з доньками / Фото з інстаграму Нікі Гілтон

Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд виховують двох доньок: 5-річну Лілі Грейс Вікторію та 4-річну Теодору Мерилін. Сестра Періс зізнавалась, що у період жорсткого карантину дуже зблизилась з рідними.

Мені на диво подобалося не виходити з дому цілими днями. Було щось таке затишне в тому, щоб бути "замкненою" із моєю сім'єю. Цей сімейний час був, безумовно, найкращим,

– розповідала Нікі.

Зауважимо, поки Нікі Гілтон готується стати мамою втретє, її старша сестра лише планує вагітність. Вона зізнавалась, що хоче стати мамою після весілля. У 2020 році Періс заморозила яйцеклітини та розпочала процес штучного запліднення.

Стосунки Нікі Гілтон і Джеймса Ротшильда