Відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала показала натуральну вроду. Зірка оприлюднила фотографію, де зображена без макіяжу та фільтрів.

Не всі знаменитості наважуються показати, як виглядають у реальному житті. У кожного є свої недоліки, які приховують фільтри в інстаграмі або ж макіяж. Проте вдома усі знімають маски та відпочивають від щоденних макіяжів.

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Фото Джамали без макіяжу

Артистка поділилася новим фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона постала перед камерою у в'язаному бежевому топі, волосся акуратно вклала, а на обличчя не наносила косметику. Джамала показала свій природний зовнішній вигляд. Навіть без макіяжу вона виглядає бездоганно.



Джамала показала, як виглядає без макіяжу / Фото з інстаграму Джамали

Виконавиця у дописі зазначила, що найбільше їй подобається стан шкіри, коли вона:

достатньо часу провела на сонці й трішки засмагла (але не забувала про використання сонцезахисних засобів);

шкіра достатньо зволожена;

відпочила та добре виспалася.

Тоді мені не хочеться робити макіяж. Відчуваю, що моя шкіра вдячна за добре вмивання, тонізацію та зволоження,

– написала в публікації Джа.

"Експерти наголошують, що для хорошого самопочуття потрібно пити багато води. Я так і роблю. Загалом випиваю по 2-2,5 літри на день, не враховуючи каву та чай. Проте лише води недостатньо. Так само у догляді за шкірою має бути зволожувальний крем та ще якийсь додатковий засіб. За нашим кліматом це обов'язково, адже погода постійно змінюється, що впливає на шкіру. А зараз ми багато часу проводимо вдома, де сухе повітря, тому зволоження неодмінно має бути", – наголосила зірка.