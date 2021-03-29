Світська левиця Періс Гілтон придбала своєму песику чихуахуа мінісумочку від бренду Hermès за 5500 доларів. Натомість мережа вибухнула обуренням через "недолугу" витрату коштів.

Знаменита американська акторка та модель Періс Гілтон здивувала прихильників новим розкішним подарунком для свого собаки. Не всі шанувальники підтримали вчинок зірки.

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Періс Гілтон

Світська левиця Періс Гілтон придбала своєму чотирилапому другові чихуахуа мінісумочку від відомого французького бренду Hermès за 5500 доларів (що становить близько 154 тисячі гривень). Вона похизувалась фото песика на ймення Даймонд Бейбі ("Діамантовий Малюк"), який мав біля себе цю сумочку.

Натомість собі Періс Гілтон подарувала таку саму сумку, але звичайних розмірів за 24 500 доларів. Обидва аксесуари – це різні варіанти знаменитої моделі Birkin.

Реакція мережі

Багато користувачів мережі обурилися таким вчинком Періс Гілтон. Вони наголошували на тому, що у світі є набагато більше проблем, на які варто витрачати величезні суми грошей.

Вона не змінюється і не є нічим більшим, ніж розпещеною багатою дитиною. Мільйони людей у світі голодують, а вона витрачає такі гроші на сумку для собаки. Занадто пізно закликати її подорослішати;

А люди у світі голодують!;

Так багато людей, які не мають, що їсти, а ти робиш це всього лиш заради собаки?.

Однак є багато й тих, хто не вважає поганим вчинок Періс Гілтон. Вони натомість пишуть про те, що фото з песиком дуже миле: