Чимало дівчат після закінчення проєкту почали розповідати свої враження від головного героя. Багато з них зазначали, що насправді в Топольського немає ніякого бізнесу і до мільйонера йому далеко.

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Чи є бізнес в Алекса Топольського

У новому інтерв'ю чоловік відповів на чутки щодо цього і наголосив, що він ніколи не був рієлтором. Багатьох глядачів справді цікавить, чи є в нього бізнес у нерухомості, прибутки, про які говорили на шоу. Щоб розвіяти всі сумніви, у своєму телеграм-каналі Алекс опублікував податкову декларацію за 2020 рік. Тоді була кульмінація його бізнесу, разом з партнером в Маямі та Лос-Анджелесі мав в оренді та суборенді 55 апартаментів.

Це великий бізнес, де річний обіг складав 4 мільйони доларів. Маржа – 50%. Це нормальний, стабільний бізнес. Рієлтором я ніколи не був. Звідки ця інформація – не знаю,

– підкреслив Топольський.

Інтерв'ю Алекса Топольського: дивіться відео онлайн

Скільки заробляє "Холостяк" Топольський

Чоловік зізнався, що до пандемії коронавірусу точно заробляв у 2 рази більше, ніж зараз. Наразі у нього залишилося 25 апартаментів у Лос-Анджелесі та 3 вілли на Балі, де Топольський живе вже кілька місяців. Однак він вже проаналізував ринок там і має перспективи щодо розвитку бізнесу там.

До COVID-19 заробляв 50 – 65 тисяч доларів на місяць, зараз це 20 – 25 тисяч,

– підкреслив Алекс.