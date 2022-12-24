В ефірі за 23 грудня "Холостяк" покинула всього одна дівчина. За кадром герой сказав, що це рішення далося йому складно, але, за словами Вікторії Варлей, це був її вибір, а не його.

Не пропустіть Холостяк 12 сезон 9 випуск: п'янке побачення в барі, скандал з Мудрою та раптовий виліт

Вікторія Варлей обурилася на "Холостяк" через монтаж

"9 епізод – повне розчарування. СТБ, звільніть тих ідіотів, які монтують проєкт "Холостяк". Як можна було вирізати мою суперечку з Гришею, і подати моє обурення, як образу на дівчинку Катю? Як можна було вирізати, що я розказувала про сім'ю і дітей? І реальні причини, чому я пішла. Це не увійшло в монтаж, тому що як це так, що вже третя дівчина йде за власним бажанням", – написала Вікторія.

Вона також озвучила справжню причину, через яку покинула проєкт. Віка бачила, що "Холостяк" Алекс Топольський не готовий до сім'ї та дітей.

Я не бачила в Алексі чоловіка, з яким можу будувати серйозні стосунки, він не готовий до побудування сім'ї. Враховуючи перший пункт, я хотіла потрапити в Маямі до Різдва, до 25 грудня. Мені вже реально треба було потрапити до косметолога,

– з гумором прокоментувала Вікторія Варлей.

У підсумку акторка назвала себе "занадто крутою для цього проєкту", адже ніхто її не розкрив і не розгадав.