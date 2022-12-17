17 грудня в Києві відгримів фінал Нацвідбору на Євробачення-2023, який в травні проведуть у Великій Британії. Представляти Україну в Ліверпуль поїдуть TVORCHI! Саме вони стали фаворитами глядачів та журі.

Вперше в історії відбір на Євробачення провели в укритті. Попри всі труднощі організаторам вдалося зібрати фіналістів у максимально безпечному, наскільки це можливо, місці та подарувати українцям кілька годин музичної насолоди, інформує 24 канал.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2023: відеотрансляція фіналу

TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023

Цього року Суспільне обрало 10 фіналістів, які представили максимально різні пісні, здивували колоритністю та самобутністю. Перемогу вдалося здобути TVORCHI з піснею Heart of Steel.

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: TVORCHI – Heart of Steel

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Євробачення-2023: головне

У 2022 році перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra, тому у 2023 році конкурс мала приймати Україна. Через війну організатори вирішили провести його у Великій Британії – місто Ліверпуль.

Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.

Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий півфінал – 11 травня, фінал – 13 травня.

Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Поки що деталі такої співорганізації повністю невідомі, оскільки в історії конкурсу подібне трапляється уперше.

Символічно на логотипі шоу є український прапор.

У 2023 році у Євробаченні візьмуть участь 37 країн. Конкурс пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.

Наступного року вперше в історії голосувати за конкурсантів зможуть не лише країни-учасниці. Також згідно з новими правилами, доля учасників у фіналі залежатиме лише від глядачів.