Впервые в истории отбор на Евровидение провели в укрытии. Несмотря на все трудности, организаторам удалось собрать финалистов в максимально безопасном, насколько это возможно, месте и подарить украинцам несколько часов музыкального наслаждения, передает 24 канал.

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TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение-2023

В этом году Суспільне выбрало 10 финалистов, которые представили максимально разные песни, удивили колоритностью и самобытностью. Победу удалось одержать TVORCHI с песней Heart of Steel.

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: TVORCHI – Heart of Steel

Важно! Перед финалом букмекеры прогнозировал и победу Jerry Heil. Второе место отдавали бандуристке KRUTЬ, а третье разделили группа TVORCHI и колоритная гуцулка FIINKA.

Евровидение-2023: главное