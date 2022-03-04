На початку березня Сальвадор Собрал опублікував відеоролик, де разом з другом Андре заспівав українською мовою пісню "Обійми".

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Сальвадор Собрал заспівав пісню "Океану Ельзи": відео онлайн

Також музиканти додали, що стоять поряд з Україною та залишили у дописі контакти людей, що допомагають збирати гуманітарну допомогу для українців у різних містах Португалії.

Що цікаво, творчістю рок-гурту "Океан Ельзи" також зацікавився інший британський гурт Massive Attack, який поширював звернення Святослава Вакарчука до усіх іноземців. Зокрема лідер гурту Роберт Дель Наджа публікував спільне фото з Вакарчуком у знак підтримки українському народові.



Роберт Дель Наджа та Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму зірки гурту Massive Attack

Варто додати, що сам фронтмен "Океану Ельзи" зараз їздить Україною у різні міста і підтримує там дух бійців територіальної оборони, Збройних сил України та поранених у лікарнях.



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