В начале марта Сальвадор Собрал опубликовал видеоролик, где вместе с другом Андре спел на украинском языке песню "Обійми".

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Сальвадор Собрал спел песню "Океана Эльзы": видео онлайн

Также музыканты добавили, что находятся рядом с Украиной и оставили в сообщении контакты людей, помогающих собирать гуманитарную помощь для украинцев в разных городах Португалии.

Что интересно, творчеством рок-группы "Океан Эльзы" также заинтересовалась другая британская группа Massive Attack, которая распространяла обращение Святослава Вакарчука ко всем иностранцам. В частности, лидер группы Роберт Дель Наджа публиковал совместное фото с Вакарчуком в знак поддержки украинскому народу.



Роберт Дель Наджа и Святослав Вакарчук / Фото из инстаграммы звезды группы Massive Attack

Стоит добавить, что сам фронтмен "Океана Эльзы" сейчас ездит по Украине в разные города и поддерживает там дух бойцов территориальной обороны, Вооруженных сил Украины и раненых в больницах.