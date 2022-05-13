Після українського гурту Kalush Orchestra для Євробачення-2022 стала знаменитою у всьому світі. Stefania підкорила навіть переможця музичного конкурсу Євробачення у 2009 році.

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Олександр Рибак заграв Stefania

Норвезький музикант Олександр Рибак підтримав Kalush Orchestra. Він висловив захоплення піснею українського колективу. Тож він заграв мелодію Stefania на скрипці. Під відео артист запитав у шанувальників, чи виграють Kalush Orchestra на цьогорічному Євробаченні.

Олександр Рибак заграв хіт Kalush Orchestra: відео

Зауважимо, Stefania б'є рекорди навіть на ютубі. Відео з виступу Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення-2022 зібрав найбільше переглядів у ютубі на каналі Євробачення. Тоді їх переглянули пів мільйона разів. Зараз ця цифра зросла у понад 5 разів – 2,6 мільйона переглядів, і вона продовжує невпинно рости.

Хто ще переспівував Stefania

Одразу 13 учасників Євробачення-2022 виконали пісню на бірюзовій доріжці, хоч і не знали усіх слів. Представники Ірландії, Естонії, Північної Македонії, Ісландії, Азербайджану, Литви, Швейцарії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Великої Британії, Німеччини та Франції зізнавались, що їм дуже сподобалась пісня.

Представники Фінляндії, рок-гурт The Rasmus заспівав у дуеті разом з українським колективом. Лідер групи Лаурі Ілонен зізнавався, що відчуває певну схожість між музикантами. Співак висловив надію, що саме Україна переможе на цьогорічному конкурсі.

Згодом з юнаками з Kalush Orchestra в дуеті заспівали представники Франції Alvan & Ahez. До речі, на Eurovision Village учасники гурту одягли рожеві панами, як в Олега Псюка.

Нагадаємо, грандіозний фінал Євробачення-2022 відбудеться завтра, 14 травня. Представники 25 країн зустрінуться на одній сцені. Букмекери ставлять на перемогу українців Kalush Orchestra. Друге місце може забрати учасник від Великої Британії – його шанси значно зросли. Італійці Махмуд і Бланко можуть взяти бронзу – третє місце.