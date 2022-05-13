Ще раніше стало відомо, що український гурт Kalush Orchestra, який виступив у першому півфіналі під номером 6, потрапив у фінал конкурсу. Після завершення концерту хлопці з гурту методом жеребкування обрали першу частину фіналу конкурсу. Зараз стало відомо, що Україна виступить під номером 12.

Важливо Євробачення-2022: усі фіналісти пісенного конкурсу

Порядок виступів у фіналі Євробачення-2022

Щодо інших 24 конкурсантів, то організатори конкурсу виступи розмістили наступним чином:

Чехія: We Are Domi – Lights Off Румунія: WRS – Llámame Португалія: Маро – Saudade, saudade Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry Франція: Алван і Ахез – Fulenn Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Вірменія: Роза Лінн – Snap Італія: Махмуд і Бланко – Brividi Іспанія: Шанель – SloMo Нідерланди: S10 – De diepte Україна: Kalush Orchestra – Stefania Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars Литва: Моніка Лю – Sentimentai Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same Велика Британія: Сем Райдер – Space Man Польща: Охман – River Сербія: Констракта – In Corpore Sano Естонія: Стефан – Hope



Порядок виступів у фіналі / Фото з сайту Євробачення

Євробачення-2022

Нагадаємо, що 1 півфінал конкурсу відбувся 10 травня, 2-й півфінал – 12 травня, а фінал відбудеться 14 травня. Подія проходить на арені "Пала Альпітур".

Щодо букмекерських прогнозів, то Україна наразі лідирує – у неї 57% шансів на перемогу. На другому місці розмістилась Велика Британія, а на третьому – Італія.

Український гурт Kalush Orchestra виступить з піснею "Stefania", у якій лідер гурту співає про свою матір Стефанію.

Kalush Orchestra – Stefania: дивитись відео онлайн