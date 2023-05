TVORCHI не будут выступать в полуфиналах Евровидение-2023, однако, их выступление можно будет увидеть в финале конкурса. В этом году украинская песня будет отличаться от всех звучавших на Евровидении раньше. TVORCHI споют не только на украинском, но и на английском языке.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн

Текст песни TVORCHI – Heart of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

И cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

Cause' не matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos i got a heart of steel

Don't care what you say…

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

Вы только в качестве fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

Несмотря на боль

Я продолжаю свой бой

Мир пылает, а ты действуй

Don't be scared to say just what you think

Cause' не matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don't care what you say...

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

Don't care what you say…

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

Перевод песни TVORCHI – Heart of Steel

Иногда нужно отпустить

Иногда нужно отвести взгляд

Иногда ты просто должен знать

Когда поднять средний палец

Я не могу объяснить

Расскажи, как я себя чувствую

Жизнь – это просто игра

И я играю на победу

Не бойтесь говорить, что думаете

Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает

Не важно, что вы говорите

Не важно, что вы чувствуете

Прочь с моей дороги

Ибо мое сердце – из стали

Не важно, что вы говорите

Или как вы себя чувствуете

О, у меня сердце из стали

Тебе просто нравится вести себя как дурак

Пытаешься залезть мне в голову

Когда я включаю фары

Я вижу тебя насквозь

Пытаюсь получить реакцию

Знаешь, я просто нажал действовать

Несмотря на боль

Я продолжаю свой бой

Мир пылает, а ты действуй

Не бойтесь говорить, что думаете

Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает

Не важно, что вы говорите

Не важно, что вы чувствуете

Прочь с моей дороги

Ибо мое сердце – из стали

Не важно, что вы говорите

Или как вы себя чувствуете

О, у меня сердце из стали

Не важно, что вы говорите

Или как вы себя чувствуете

О, у меня сердце из стали

