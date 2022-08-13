Павло Зібров назвав трьох українських артистів, якими пишається під час війни

Український естрадний співак Павло Зібров разом з іншими артистами збирає гроші на ЗСУ на благодійних концертах за кордоном. Однак, на його думку, в нашому шоу-бізі є зірки, які роблять набагато більше, і ними треба пишатися.

Так, Павло Зібров мав на увазі не Єфросиніну та Полякову, яких присоромив за російську мову, а трьох колег-співаків. Це Наталія Могилевська, Святослав Вакарчук з "Океану Ельзи" та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

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Павло Зібров про Могилевську, Вакарчука та Тополю, якими пишається

Наталію Могилевську Зібров розхвалив за те, що вона як жінка могла виїхати з України в Європу, але натомість уже в перші дні війни виступала в бомбосховищах і метро. Фронтмен "Океану Ельзи" вразив його своєю простотою поряд з бійцям.

Вакарчук мене приємно вразив, тому що з гітарою, без апаратури виїжджав на бригади, на гарячі точки Харківської, Миколаївської областей. Просто хлопці на полянці сиділи, а він з ними говорив, співав, підбадьорював,

– розповів Павло Зібров.

Однак найбільше похвали з його уст прозвучало в бік Тараса Тополі, що відправив сім'ю у США, а сам взявся за зброю. Співак наголосив, що він як багатодітний тато міг виїхати з дружиною Alyosha за кордон, але залишився захищати Україну.

У нього троє дітей, він мав повне право виїхати до своєї дружини та дітей, але він надів військову форму, взяв автомат і зі своїми хлопцями, з бригадою служить. І це вчинок справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжнього громадянина. Браво,

– захопився Павло Зібров.

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Павло Зібров похвалив Максима Галкіна

Співак зізнався, що після 24 лютого для нього відкрився гуморист Максим Галкін, який у перші дні війни виступив проти путінського режиму, переїхав до Ізраїлю, а згодом взявся допомагати українським біженцям грошима.

"Мені відкрився Галкін – тихенько він виїхав, закрив двері, і сказав: "До побачення, росія!" І те, що він відправляє частину гонорарів українським дітям-біженцям – це великий душевний жест", – каже артист.