Максим Галкін зібрав аншлаг в Юрмалі. Комік потішив глядачів виступом латиською мовою й тонко висловився про росіян.
Зверніть увагу Російського актора Максима Галкіна видалили з "чорного списку" Мінкульту
Галкін популярний не лише в росії, а й в багатьох інших країнах, тому його концерти часто збирають аншлаги за кордоном. Однак росії не подобається позиції Галкіна щодо війни, тому тепер на його висловлювання "оголошено полювання". Комік на цю ситуацію реагує з гумором.
Доброго вечора, дорогі друзі. Я почав вчити латиську мову, тому що тепер росіяни уважно стежать за всім, що я говорю на концертах... Зараз бачу, що багато латишів бояться, що я жартуватиму тільки латиською. Але не хвилюйтеся. Поряд з вами сидять росіяни – вони взагалі не розуміють, що відбувається і за що вони заплатили,
– сказав Галкін.
Що Галкін говорить про війну в Україні
- 24 лютого Максим від ранку перебував на зв'язку з рідними та друзями з України. Він публічно заявив, що війні немає виправдання.
- Така позиція Галкіна в росії є неприйнятною. Тому Максиму разом з сім'єю довелося виїхати звідти. Зараз з дружиною та дітьми він живе в Ізраїлі.
- Через висловлювання проти війни ФСБ скасувала всі концерти Галкіна та заборонила з'являтися в рекламах.
- На особистій сторінці в інстаграмі артист продовжує засуджувати росію та говорить правду про війну в Україні: опублікував щемливий ролик з дівчинкою з Маріуполя, яка стала на розтяжку; у великодньому привітанні згадав зруйновані міста Київщини.
- В одній з публікацій Галкін емоційно розкритикував російських пропагандистів.
- У червні артист вирушив в тур Ізраїлем. Частину зароблених грошей пообіцяв віддати українцям, які були вимушені втікати від війни.
- У червні Мінкульт видалив ім'я Максима зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України.