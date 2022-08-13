Так, Павел Зибров имел в виду не Ефросинину и Полякову, которых пристыдил за русский язык, а троих коллег-певцов. Это Наталья Могилевская, Святослав Вакарчук из "Океану Ельзи" и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

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Павел Зибров о Могилевской, Вакарчуке и Тополе, которыми гордится

Наталью Могилевскую Зибров расхвалил за то, что она как женщина могла выехать из Украины в Европу, но уже в первые дни войны выступала в бомбоубежищах и метро. Фронтмен "Океану Ельзи" поразил его своей простотой рядом с бойцами.

Вакарчук меня приятно поразил, потому что с гитарой, без аппаратуры выезжал на бригады, на горячие точки Харьковской, Николаевской областей. Просто ребята на полянке сидели, а он с ними говорил, пел, подбодрял,

– рассказал Павел Зибров.

Однако больше всего похвалы из его уст прозвучало в сторону Тараса Тополи, который отправил семью в США, а сам взялся за оружие. Певец подчеркнул, что он, как многодетный папа, мог выехать с женой Alyosha за границу, но остался защищать Украину.

У него трое детей, он имел право выехать к своей жене и детям, но он надел военную форму, взял автомат и со своими ребятами, с бригадой служит. И это поступок настоящего мужчины, настоящего воина, настоящего гражданина. Браво,

– восхитился Павел Зибров.

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Павел Зибров похвалил Максима Галкина

Певец признался, что после 24 февраля для него открылся юморист Максим Галкин, который в первые дни войны выступил против путинского режима, переехал в Израиль, а затем взялся помогать украинским беженцам деньгами.

"Мне открылся Галкин – тихонько он уехал, закрыл дверь, и сказал: "До свидания, россия!" И то, что он отправляет часть гонораров украинским детям-беженцам – это большой душевный жест", – говорит артист.

Напомним, на концерте в Юрмале Максим Галкин "потролил" находившихся в зале россиян.