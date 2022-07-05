Стадо баранів, – Павло Зібров емоційно розповів про родичів з Росії та Севастополя
Джерело:"Зірковий шлях"
У Павла Зіброва є родичі і в Росії, і в Севастополі, але з ними він не спілкується. Ті нібито все розуміють, але кажуть, що від них нічого не залежить, змінити вони нічого не можуть.
Рідня Павла Зіброва по батьківській лінії живе у Воронезькій, Курській областях Росії, однак після 24 лютого для артиста їх не існує. Як і колись близьких людей з Севастополя.
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Павло Зібров про родичів з Росії та Севастополя
У мене немає родичів тепер, все. З ними тяжко розмовляти. Йде такий інформаційний смітник стільки років у Росії, що марно з ними про щось говорити. Їх нічим не здивуєш, не розкажеш їм про наші біди. Вони там зашорені і хай варяться у своєму котлі,
– каже Павло Зібров.
Зараз, на п'ятий місяць війни, рідні з Росії нібито намагаються йому додзвонитися, але він просто не піднімає слухавку, бо вони поводяться як стадо баранів.
"Я зрозумів, що нервова система не витримає, і ми почнемо одне на одного матами. Що вони мені нормально скажуть? Нічого! Їх покарає Господь Бог, тому що вони мовчать і кажуть: "А що від нас залежить?" І так мільйони людей кажуть: "Від нас нічого не залежить". Якщо ви мовчите – то ви стадо баранів просто. І вас поріжуть", – емоційно заявив артист і додав, що час усе поставить на свої місця.
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Хто з зірок перестав спілкуватися з близькими з Росії
- Лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який служить у ЗСУ, розірвав усі зв'язки з друзями з Росії, бо ті писали, що не винні, і не все так однозначно.
- Сестрі ведучої Надії Матвєєвої теж байдуже на долю України, вона навіть пропонувала їй сховатися від війни в Росії.
- Брат Наталії Могилевської не вірить ані її словам, ані кадрам війни в Україні, адже зомбований путінською пропагандою.
- На другий тиждень війни телеведучий Олексій Суханов припинив спілкування з сім'єю з Росії, бо на його слова "нас бомблять" відреагували: "Ну все, па-па".