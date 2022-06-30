Більшість українських знаменитостей та прості українці розірвали зв'язки з Росією та її мешканцями. Так само зробив і лідер гурту O.Torvald Женя Галич.

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Женя Галич про друзів з Росії

Виконавець розповів, що більше ні з ким не спілкується. Тим, хто намагався виправдатись – Женя запрошував до України.

Я ні з ким не спілкуюся. Дехто намагався мені писати, виправдовуючись, що ми не винні і не все так однозначно. І я запросив їх приїхати й подивитися на власні очі, що відбувається. Я хочу, щоб кожен із них побачив, як над тілами своїх померлих синів плачуть мами. Скільки дітей убито… Дуже хочеться, щоб вони все це побачили на власні очі і потім сказали, що не все так однозначно,

– сказав Женя Галич.

Фронтмен рок-гурту припустив, що на росіян справді вплинула щоденна пропаганда. Він додав, що ті, хто насправді проти війни – виїхали з Росії багато років тому.

"Я не беруся судити про те, наскільки вони були зіпсовані й чим. Мені здається, що це виховання, щоденне отруєння пропагандою, вкидами. Але насправді я інколи їх виправдовую, але більше не буду. Ті люди, які хотіли щось змінити, не хотіли воювати, мають якийсь стержень всередині, вони давно не живуть на території Росії. В злочинному режимі серед такої влади 20 років мовчати, нічого не говорити – неможливо. Або ти нелюд, або ти там не живеш".

Нагадаємо, Женя Галич також розповідав про те, що нещодавно повернувся до Києва на лікування. Його тішить ситуація в місті й те, що у столиці кипить життя попри все.