Він поділився, що у його плейлисті є Shumei та Андрій Кравченко. Крім того, виконавець зізнався, з ким з артистів, хотів би записати дует.

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Павло Зібров зізнався, кого з українських співаків слухає

З'ясувалось, що артист слухає кількох виконавців – Shumei та Андрія Кравченка. У першого співака, за словами Павла Зіброва, цікавий тембр та гарні пісні, в другого також хороший голос та сучасний репертуар.

Мені подобається Shumei, в нового дуже цікавий тембр голосу, впізнаваний, гарні пісні, талановитий хлопець, пробивний, без хайпу, тим і подобається. Також з нових імен – це Андрій Кравченко, талановитий співак, нове обличчя, класний сучасний репертуар, гарний голос, з яким ми записали дует "Душі Криниця",

– поділився артист.

Повне інтерв'ю з Павлом Зібровим читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"



Павло Зібров / Фото з інстаграму співака

З ким з молодих артистів Павло Зібров хотів би записати дует

Як розповів співак, в українському шоубізі зараз є дуже багато талановитих співаків, з якими можна було б співпрацювати.

"Поки що в планах випусти ще один ремікс з KOLABA, а там будемо бачити, багато талановитих артистів, поки точно не можу сказати. Наразі готуємо цікавий різдвяний проєкт, де залучено як молоде, так і старше покоління, буде цікаво", – розповів співак.

Кого слухають українські зірки