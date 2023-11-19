Павла Зіброва та його дружину Марину вважають однією з найміцніших пар в українському шоубізнесі. Вони перебувають у шлюбі майже 30 років.

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Зібров поділився секретом щасливих стосунків

За словами артиста, у будь-яких стосунках не може бути все просто, завжди виникатимуть труднощі. Однак, найважливішим у стосунках вважає вміння чути та прислухатися один до одного.

Цінувати те, що маєш, розвиватись, бути цікавим партнеру, наповнювати життя фарбами. Хоч наразі це й складно, але робити приємності – чи то помити посуд після вечері, чи купити улюблені цукерки. Цінувати підтримку, прислухатись до критики, удосконалюватись, якомога більше якісно проводити час разом,

– розповів він.

Співак поділився, чи змінилися стосунки з дружиною через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Особливо під час війни стосунки не змінились. Авжеж, коли ти бачиш втрати кожного дня, то ще більше цінуєш те що маєш. Сім'я у мене завжди на першому місці,

– підкреслив Павло.

Також Зібров зазначив, як позначається робота на їх взаєминах. Адже співак часто радиться зі своєю дружиною Мариною щодо своїх пісень.

Маринка – це мій перший радник. Я можу принести пісню, ми довго її обговорюємо, щось подобається, щось – ні. Тобто, це процес і, авжеж, емоції можуть бути різними, і у творчості розбіжності бувають, це нормально, але ми завжди приходимо до спільного знаменника,

– додав артист.

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Про стосунки співака з дружиною