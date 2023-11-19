Павла Зіброва та його дружину Марину вважають однією з найміцніших пар в українському шоубізнесі. Вони перебувають у шлюбі майже 30 років.
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Зібров поділився секретом щасливих стосунків
За словами артиста, у будь-яких стосунках не може бути все просто, завжди виникатимуть труднощі. Однак, найважливішим у стосунках вважає вміння чути та прислухатися один до одного.
Цінувати те, що маєш, розвиватись, бути цікавим партнеру, наповнювати життя фарбами. Хоч наразі це й складно, але робити приємності – чи то помити посуд після вечері, чи купити улюблені цукерки. Цінувати підтримку, прислухатись до критики, удосконалюватись, якомога більше якісно проводити час разом,
– розповів він.
Співак поділився, чи змінилися стосунки з дружиною через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Особливо під час війни стосунки не змінились. Авжеж, коли ти бачиш втрати кожного дня, то ще більше цінуєш те що маєш. Сім'я у мене завжди на першому місці,
– підкреслив Павло.
Також Зібров зазначив, як позначається робота на їх взаєминах. Адже співак часто радиться зі своєю дружиною Мариною щодо своїх пісень.
Маринка – це мій перший радник. Я можу принести пісню, ми довго її обговорюємо, щось подобається, щось – ні. Тобто, це процес і, авжеж, емоції можуть бути різними, і у творчості розбіжності бувають, це нормально, але ми завжди приходимо до спільного знаменника,
– додав артист.
Про стосунки співака з дружиною
- У серпні Павло Зібров відзначив одразу два свята. Перше – день народження дружини, а друге – річниця весілля разом з Мариною. Співак написав багато приємних слів жінці, а також присвятив особливу пісню – "Кохана".
- У 2019 році пара вирішила відзначити 25 річницю свого шлюбу. Вони пішли до вівтаря вдруге. Церемонія відбулася в одному з вишуканих ресторанів на Київщині. Зібров одягнув світлий костюм та бутоньєрку нареченого. А от Марина обрала пишну весільну сукню без фати. Жінка тримала у руках ніжний букет з улюблених квітів, які їй подарував чоловік.
- Відомо, що Павло та Марина познайомилися у 1992 році. Співак зустрів кохану на одному з творчих вечорів. За два роки пара одружилася. Вони виховують спільну доньку Діану. Також у Зіброва є син Сергій від першого шлюбу, а у Марини – син Олександр від попередніх стосунків.