Павло Зібров у рамках проєкту "Інтерв'ю24" поділився творчими планами на майбутнє та своїми думками про музику війни. Про стосунки з дружиною, Анну Трінчер, нові імена шоубізу та багато іншого – читайте далі.

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Кохання має смак цукерок з перцем, – стосунки Зіброва з дружиною

Ви з дружиною є однією з найміцніших пар в українському шоубізнесі. Завжди з любов'ю та повагою ставитеся одне до одного, з ніжністю звертаєтеся на публіці. У чому секрет вашого щасливого шлюбу?

Мене в одному інтерв'ю спитали: який смак має кохання? Кохання має смак шоколадних цукерок з гострим перцем. Не можливо щоб все було гладко, в житті всяке трапляється, і побутові моменти, й робочі питання, але найважливіше – це говорити та вміти чути один одного, не таїти образ, а відверто про все казати.

Цінувати те, що маєш, розвиватись, бути цікавим партнеру, наповнювати життя фарбами. Хоч наразі це й складно, але робити приємності – чи то помити посуд після вечері, чи купити улюблені цукерки. Цінувати підтримку, прислухатись до критики, удосконалюватись, якомога більше якісно проводити час разом.

А як змінилися стосунки за час повномасштабної війни?

Особливо під час війни стосунки не змінились. Авжеж, коли ти бачиш втрати кожного дня, то ще більше цінуєш те що маєш. Сім'я у мене завжди на першому місці. Відносини у нас можуть бути різні під час роботи, оскільки ми разом працюємо, і Маринка – це мій перший радник. Я можу принести пісню, ми довго її обговорюємо, щось подобається, щось ні, змінюємо, я упираюсь, мене вмовляють, погоджусь чи не погоджусь. Тобто, це процес і, авжеж, емоції можуть бути різними, і у творчості розбіжності бувають, це нормально, але ми завжди приходимо до спільного знаменника.



Павло Зібров з дружиною / Фото пресслужби

У вас є можливість виїхати за кордон, хоча б у відпустку, однак залишаєтеся в Україні. Чи думали взагалі про те, щоб перечекати війну за межами країни?

Так, я вже в тому віці, коли можу виїжджати та бути де завгодно. Але після багатьох благодійних концертів закордоном – це і Європа, й Америка – я зрозумів, що не хочу нікуди виїжджати, що найкраща країна у світі – це Україна, я тут народився і буду зі своєю ненькою, як і в щасливі миті, так і в складні часи підтримувати людей.

Закордоном ми всі чужі й це факт, ніколи не думав про переїзд та перечекання війни. І моя родина мене в цьому підтримує!



Павло Зібров / Фото пресслужби

Що найперше зробите з сім'єю після перемоги?

Мабуть, найперше що я зроблю – нап'юся! Будемо багато обійматися та святкувати декілька днів точно, побачимося зі всіма друзями. А вже далі заплануємо величезний тур по всій Україні в підтримку родин наших загиблих воїнів. Можливо, поїдемо кудись відпочинемо всією родиною, бо поки війна, я вважаю це абсолютно недоречним.

Кожен співає про те, що в нього болить, – Павло Зібров про творчість під час війни

Останнім часом ви неодноразово співпрацювали з молодими артистами. Серед них Анна Трінчер, KOLABA. Зокрема, надали нове життя своїй легендарній пісні "Хрещатик". Хто був ініціатором такої співпраці й чому саме з KOLABA вирішили записати таку версію "Хрещатика"?

З Анею Трінчер це був для мене перший досвід колаборації й дуже вдалий, було дуже цікаво. Мої "Бджоли і Метелики" Ані гарно поєднались і дали новий поштовх, розширили аудиторію, залетіли в чарти. А взагалі, я слідкую за трендами та стараюсь йти в ногу з часом.



Павло Зібров та Анна Трінчер / Фото пресслужби

За гуртом KOLABA слідкував, бачив їх роботи, який вони роблять апгрейд старим пісням, та як під їх треки запалює молодь. Час не змусив чекати і хлопці зв'язались зі мною. Ми довго обговорювали все, щоб це було в контексті зі мною та водночас на молодіжній хвилі. І прийшли висновку, що нашу співпрацю потрібно розпочати саме з моєї легендарної пісні "Хрещатик". Співпраця видалась плідною, хлопці швидко зробили новий саунд, зняли оперативно кліп, режисером якого став Андрій Брунов. Сучасний Хрещатик, яскрава картинка, модні звуки – все для того, щоб глядач та слухач зміг відчути сучасний, як це по-модному зараз казати, – "вайб" серця Києва.

Павло Зібров та KOLABA – "Хрещатик": дивіться відео онлайн



Комусь подобається, комусь ні, й це нормально, я даю людям різні варіанти, вибір, що слухати. Головною метою було розширення аудиторії, щоб "Хрещатик" зазвучав на молодіжних радіостанціях, в клубах, вечірках. На останніх концертах у мене дуже багато молоді й вони люблять нові обробки вже знаних пісень.

Хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. Мені здається, що скільки буде Київ, стільки й буде жити пісня присвячена головній вулиці "Хрещатик", а отже – вічно! Щодо подальших планів, ми з KOLABA готуємо ще одну новинку, але це трохи згодом, буде теж дуже сучасно та танцювально. Я тільки за такі колаборації!

Багато талановитих, – про нові імена в шоубізі

За час повномасштабної війни в українському шоубізнесі з’явилося багато нових імен. Кого з молодих виконавців вважаєте найперспективнішим? Обґрунтуйте.

Мені подобається Shumei, в нового дуже цікавий тембр голосу, впізнаваний, гарні пісні, талановитий хлопець, пробивний, без хайпу, тим і подобається. Також з нових імен – це Андрій Кравченко, талановитий співак, нове обличчя, класний сучасний репертуар, гарний голос, з яким ми записали дует "Душі Криниця" (автори: Олександр Морозов, Андрій Демиденко), який пішов по світу та об'єднав покоління. Родина та батьки – це святе та вічне, і торкається душі кожного. Дуже вдала робота.

А з ким з молодих артистів хотіли б поспівпрацювати?

Поки що в планах випусти ще один ремікс з KOLABA, а там будемо бачити, багато талановитих артистів, поки точно не можу сказати. Наразі готуємо цікавий Різдвяний проєкт, де залучено як молоде, так і старше покоління, буде цікаво!

За ці майже 2 роки великої війни виконавці випустили багато пісень про події, які відбуваються. Це треки різних жанрів, сенсів. Є ті, що проймають до сліз, є ті, що критикують, звинувачують у спекуляції на темі війни. На вашу думку, якою має бути українська музика про сьогодення?

З Петром Магою ми почали писати пісні на воєнну тематику ще у 2014 та у 2015 роках, але тоді вони не сприймались, так, як зараз, і тільки з великою війною вони вистрілили, на жаль. Неймовірна чуттєва пісня "Я так хочу додому", написана на початку 2022 також з Петром Магою, яка набрала мільйони переглядів, нескінченну кількість відгуків, ротацій на українських та закордонних радіостанціях, півтора мільйона замовлень за перший місяць по Америці – торкнулась душі кожного українця, хто втратив домівку через війну, це дуже сильна та потрібна робота.

На мій погляд, кожен митець співає про те, що в нього болить, і потрібно писати історію цієї війни, оспівувати наших Героїв.

Як, наприклад, в піснях "Невидимі герої" – присвята для ГУР, чи "Шоста Рота", саундтрек до однойменного документального фільму для 6 роти, 2 механізованого батальйону 66-ї ОМБ ім. князя Мстислава Хороброго; чи присвята "Дівчата ЗСУ", яких вже понад 40 тисяч в українській армії. Авжеж, потрібно співати й про кохання і про родину і про природу, і про почуття. Життя йде і все навколо так само, головне – бути в темі всіх подій, не зациклюватися, відчувати, що потрібно твоїй аудиторії, які теми тобі було б цікаво розкрити у своїх піснях.

Павло Зібров – "Невидимі герої": дивіться відео онлайн

Чимало пісень називають "шароварщиною" чи "байрактарщиною". Що для вас значать ці поняття?

Ці пісні були потрібні у свій час, але почали тиражувати по 120 разів на день і спекулювати на цій темі. На кожен товар свій купець і всім подобається різна музика, тому якщо вона знайшла свого слухача – ок. Не подобається є тисячі інших пісень – обирати кожному.

У вашому репертуарі тепер є чудовий трек "Мертві орки не гудуть". Як прийшла ідея та натхнення для такого переродження легендарної пісні?

Ідея прийшла з тіктока, вже ходили такі наспіви пісні й ми з родиною на нашій "кухонній" нараді виріши, що потрібно розвинути цю тему і переробити на актуальну тематику сьогодення. Буквально за пів години Діана (донька) зі своїм хлопцем Андрієм та Маринка (дружина) написали весь текст до "Мертвих орків". Вийшло в дусі сьогодення, весело та завзято!

Її дуже люблять військові, завжди разом співаємо, коли відвідую частини. Також ми зробили мультфільм, де я з бойовими українськими бджолами йдемо мочити орків, і таким чином ще й на дитячу аудиторію зайшла ця композиція.



Павло Зібров з дружиною та донькою / Фото пресслужби

Хотів би зіграти Рембо, – Павло Зібров про кіно та досвід знімань

Цього року ви ще й спробували себе в ролі актора, зіграли в серіалі "Голова". Як вам такий досвід? Чи хотіли б отримати ще якусь роль та продовжити розвиватися в кіноіндустрії?

Для мене це вже не перша роль. У серіалі "Прибулець" також був камео, а повноцінні ролі в українських стрічках "Інфаголік" (2017) та "Продюсер" (2019). Це дуже цікавий та цінний досвід. У кожному фільмі я грав самого себе з додаванням чогось новенького, і мені це приємно, бо є вже сталий образ Павла Зіброва, який цікавий глядачеві.



Павло Зібров має досвід у кіно / Фото пресслужби

Я маю бажання отримати серйозну роль, відкритись не в комедійній, а в більш драматичній ролі. Якщо будуть знімати знаменитий фільм-оперету "Містер Ікс", то я б з радістю зіграв головного персонажа і заспівав би, звісно. В моєму репертуарі вже років 20 – 25 є арія Містера Ікс. Також хотів би зіграти Рембо. Точніше – ЗібРембо, як в "Лізі Сміху", тільки в повноцінному фільмі. Наразі є велике бажання, але брак часу, через благодійні концерти, концерти для наших захисників та викладацьку діяльність в КУК, але я відкритий до пропозицій і з радістю зіграв би цікавих персонажів!

Які сучасні українські фільми та серіали, на вашу думку, має подивитися кожен? Обґрунтуйте.

"Довбуш", "Кіборги", "Поводир" – перше що спадає на думку. Сильні фільми, які показують всю глибину та нашу історію. Слова зайві – потрібно дивитись!

Трейлер "Довбуша": дивіться відео онлайн