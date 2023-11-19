Он поделился, что в его плейлисте есть Shumei и Андрей Кравченко. Кроме того, исполнитель признался, с кем из артистов хотел бы записать дуэт.

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Павел Зибров сказал, кого из украинских певцов слушает

Выяснилось, что артист слушает нескольких исполнителей – Shumei и Андрея Кравченко. У первого певца, по словам Павла Зиброва, интересный тембр и хорошие песни, у второго красивый голос и современный репертуар.

Мне нравится Shumei, у нового очень интересный тембр голоса, узнаваемый, красивые песни, талантливый парень, пробивной, без хайпа, тем и нравится. Также из новых имен – Андрей Кравченко, талантливый певец, новое лицо, классный современный репертуар, хороший голос, с которым мы записали дуэт "Души Криница",

– поделился артист.

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Павел Зибров / Фото с инстаграмма певца

С кем из молодых артистов Павел Зибров хотел бы записать дуэт

Как рассказал певец, в украинском шоу–бизе сейчас очень много талантливых певцов, с которыми можно было бы сотрудничать.

"Пока в планах выпустить еще один ремикс с KOLABA, а там будем видеть. Много талантливых артистов, пока точно не могу сказать. Сейчас готовим интересный рождественский проект, куда привлечено как молодое, так и старшее поколение, будет интересно", – рассказал певец.

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