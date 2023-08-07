Кожен день молюсь, – Віктор Павлік розчулив мережу фото з сином, який помер три роки тому

Сьогодні, 7 серпня, виповнилося три роки, як від раку помер син Віктора Павліка – Павло. У роковини його смерті артист поділився архівним фото з сином та написав щемливий пост.

Під фото співак написав рядки з пісні "Мій янгол", яка була присвячена Павлу. В коментарях під публікацією шанувальники поспівчували втраті виконавця та написали спогади про хлопця.

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Віктор Павлік виставив пост у роковини смерті сина

Мене ти бачиш з неба щохвилини

Приходиш в сни з недоспаних ночей,

Так пахнеш цвітом вишні і калини

І як в дитинстві линеш до грудей.



Твій номер телефону не стираю,

До тебе в рай, синочку, додзвонюсь.

На нашу зустріч з вірою чекаю

За тебе Богу кожен день молюсь.



Сину, сину, я тебе кохаю

Усім серцем обіймаю я.

Найдорожчий. Золотий. Чекаю,

Янгол-охоронець мій.

Реакція мережі

В коментарях під фото шанувальники підтримали Віктора. Деякі з них зазначили, що рядки з пісні довели їх до сліз, інші – зауважили, що Павло був хорошою людиною:

"Плачу разом з вами";

"Мої найщиріші співчуття! Це так несправедливо";

"Дуже чуттєво, плачу. Це біль на все життя";

"Чуттєво. Ніжно. Царство небесне";

"Пам'ятаю його. Він був дуже добрий";

"Нехай з Богом спочиває";

"Вірш нереальний";

"До сліз";

"Чуттєвий вірш, мурашки по шкірі".

Що відомо про смерть Павла Павліка

У жовтні 2018 Павлу діагностували саркому, рак хребців. Хлопець почав боротьбу з хворобою. Впродовж 2 років хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Попри постійне лікування, з травня 2020 року сину Віктора Павліка почало ставати гірше.

У червні 2020 року Павло припинив лікування, але пояснив, що хоче, щоб його організм відновився після медикаментів та самостійно боровся з раком. Однак наприкінці липня син співака потрапив у хоспіс, а 7 серпня його мама повідомила про смерть.