Він зауважив, що досі не знає, хто тієї страшну ночі 2014 року, збив його доньку на пішохідному переході в Києві. Телеведучий підозрює, що поліція приховала подробиці страшної трагедії.
Не пропустіть 64-річна Мадонна після раптової госпіталізації склала заповіт: кому дістанеться її спадок
Костянтин Грубич про смерть доньки
Він згадав, що любить та водночас боїться бачити сни з донечкою Олею. "Виникає легкий вайб безмежного щастя бачити та відчувати тебе", – зазначив чоловік. Він також пригадав, що дівчина хотіла бути соціальною працівницею, щоб допомагати немічним людям.
Нам випало найбільше з можливих нещасть. Роки не дають полегшення і розради, біль не вщухає, він може атакувати зненацька. Тому раджу не плекати ілюзій на порятунок у часі. Натомість максимально відволікайтеся: працюйте, спілкуйтеся, допомагайте, воюйте (якщо відчуваєте потугу). Лише не крайте собі душу і не концентруйтеся на своїй втраті,
– написав чоловік.
- "Дуже щиро розділяю ваш біль неповторної втрати. Розумію та підтримую, бо самі пройшли через схоже";
- "Щиро співчуваю. Це нестерпний біль для батьків, тримайтеся";
- "Світла пам'ять красунечці Олюні. Сил всій родині";
- "Обіймаю вас";
- "Прийміть найщиріші співчуття, дуже шкода. Тримайтеся. Царство небесне вашій донечці".