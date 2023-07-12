Він зауважив, що досі не знає, хто тієї страшну ночі 2014 року, збив його доньку на пішохідному переході в Києві. Телеведучий підозрює, що поліція приховала подробиці страшної трагедії.

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Костянтин Грубич про смерть доньки

Він згадав, що любить та водночас боїться бачити сни з донечкою Олею. "Виникає легкий вайб безмежного щастя бачити та відчувати тебе", – зазначив чоловік. Він також пригадав, що дівчина хотіла бути соціальною працівницею, щоб допомагати немічним людям.

Нам випало найбільше з можливих нещасть. Роки не дають полегшення і розради, біль не вщухає, він може атакувати зненацька. Тому раджу не плекати ілюзій на порятунок у часі. Натомість максимально відволікайтеся: працюйте, спілкуйтеся, допомагайте, воюйте (якщо відчуваєте потугу). Лише не крайте собі душу і не концентруйтеся на своїй втраті,

– написав чоловік.

Підтримка в соцмережах

Підписники підтримали телеведучого. Люди поспівчували втраті Костянтина та написали багато приємних слів:

"Дуже щиро розділяю ваш біль неповторної втрати. Розумію та підтримую, бо самі пройшли через схоже";

"Щиро співчуваю. Це нестерпний біль для батьків, тримайтеся";

"Світла пам'ять красунечці Олюні. Сил всій родині";

"Обіймаю вас";

"Прийміть найщиріші співчуття, дуже шкода. Тримайтеся. Царство небесне вашій донечці".

Зазначимо, Ольга Грубич померла у 2014 році у 17-річному віці. Упродовж трьох тижнів вона перебувала в комі, але лікарям так і не вдалося врятувати дівчину. Відомо, що Оля отримала серйозні травми після ДТП. Аварія відбулася, коли вона близько опівночі поверталася додому. Невідомий водій збив дівчину на пішохідному переході та зник з місця подій.