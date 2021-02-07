Сьогодні, 7 лютого, виповнилося пів року, як від раку помер син Віктора Павліка – Павло Павлік.У пам'ять про сина артист випустив щемливу композицію й відео з архівними фото Павліка.

Український співак Віктор Павлік у серпні 2020 пережив смерть 21-річного сина Павла. У його пам'ять артист випустив нову пісню й відео.

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Віктор Павлік випустив кліп у пам'ять про сина

Рівно пів року тому не стало молодшого сина співака Павла Павліка. Нову композицію та відео Віктор Павлік присвятив йому. Слова до пісні написала поетеса Світлана Боярчук, автором музики став сам артист.

У щемливому ролику є фото краєвидів, а також архівні світлини Павла Павліка в різні періоди його життя.

Мій янгол. Пам’яті Павла Павліка. Сьогодні пів року,

– написав Віктор Павлік.

Віктор Павлік – "Мій янгол": дивіться відео онлайн

Щемливе відео розчулило шанувальників:

Нехай спочиває у Світлому Царстві;

Дуже шкода, що пішов так рано! Мої співчуття;

Море сліз… Як боляче… Тримайтеся;

Пісня – біль, що ранить серце;

Зачепили за душу. Павло – твій янгол-охоронець;

Дуже зворушлива пісня. Коли я її слухала, все стискалося;

Такі пісні співає душа;

Слухаю третій раз. Весь час плачу.

Що відомо про смерть Павла Павліка

У жовтні 2018 Павлу діагностували саркому, рак хребців. Хлопець почав боротьбу з хворобою. Практично за 2 роки хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Незважаючи на постійне лікування, з травня 2020 року молодшому сину Віктора Павліка почало ставати гірше.

У червні 2020 року Павло припинив лікування, але пояснив, що хоче, щоб його організм відновився після медикаментів та самостійно боровся з раком. Однак наприкінці липня син співака потрапив у хоспіс, а 7 серпня його мама повідомила про смерть.