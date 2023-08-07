Под фото певец написал строчки с песни "Мой ангел", которая была посвящена Павлу. В комментариях под публикацией поклонники посочувствовали потере исполнителя и написали воспоминания о парне.
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Виктор Павлик выставил пост в годовщину смерти сына
Меня ты видишь с неба ежеминутно
Приходишь в сны с недосыпанных ночей,
Так пахнешь цветом вишни и калины
И как в детстве тянешься к груди.
Твой номер телефона не стираю,
К тебе в рай, сынок, дозвонюсь
Нашу встречу с верой жду
За тебя Богу каждый день молюсь
Сын, сын, я тебя люблю
Всем сердцем обнимаю я,
Самый дорогой. Золотой. Жду,
Ангел-хранитель мой.
Реакция сети
В комментариях под фото поклонники поддержали Виктора. Некоторые из них отметили, что строки из песни довели их до слез, другие написали, что Павел был хорошим человеком:
- "Плачу вместе с вами";
- "Мои самые искренние соболезнования! Это так несправедливо";
- "Очень чувственно, плачу. Это боль на всю жизнь";
- "Чувственно. Нежно. Царство небесное";
- "Помню его. Он был очень добр";
- "Пусть с Богом покоится";
- "Стихотворение нереальное";
- "До слез";
- "Чувственное стихотворение, мурахи по коже".
Что известно о смерти Павла Павлика
В октябре 2018 года Павлу диагностировали саркому, рак позвонков. Парень начал борьбу с болезнью. Практически за 2 года он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Несмотря на постоянное лечение, с мая 2020 сыну Виктора Павлика становилось хуже.
В июне 2020 года Павел прекратил лечение. Но объяснил, что хочет, чтобы его организм восстановился после медикаментов и самостоятельно боролся с раком. Однако в конце июля сын певца попал в хоспис, а 7 августа его мама сообщила о смерти.