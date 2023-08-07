Под фото певец написал строчки с песни "Мой ангел", которая была посвящена Павлу. В комментариях под публикацией поклонники посочувствовали потере исполнителя и написали воспоминания о парне.

Важно Пела на русском, обмотавшись флагом Украины: Лобода опозорилась на концерте в Ницце

Виктор Павлик выставил пост в годовщину смерти сына

Меня ты видишь с неба ежеминутно
Приходишь в сны с недосыпанных ночей,
Так пахнешь цветом вишни и калины
И как в детстве тянешься к груди.

Твой номер телефона не стираю,
К тебе в рай, сынок, дозвонюсь
Нашу встречу с верой жду
За тебя Богу каждый день молюсь

Сын, сын, я тебя люблю
Всем сердцем обнимаю я,
Самый дорогой. Золотой. Жду,
Ангел-хранитель мой.

Реакция сети

В комментариях под фото поклонники поддержали Виктора. Некоторые из них отметили, что строки из песни довели их до слез, другие написали, что Павел был хорошим человеком:

  • "Плачу вместе с вами";
  • "Мои самые искренние соболезнования! Это так несправедливо";
  • "Очень чувственно, плачу. Это боль на всю жизнь";
  • "Чувственно. Нежно. Царство небесное";
  • "Помню его. Он был очень добр";
  • "Пусть с Богом покоится";
  • "Стихотворение нереальное";
  • "До слез";
  • "Чувственное стихотворение, мурахи по коже".

Что известно о смерти Павла Павлика

В октябре 2018 года Павлу диагностировали саркому, рак позвонков. Парень начал борьбу с болезнью. Практически за 2 года он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Несмотря на постоянное лечение, с мая 2020 сыну Виктора Павлика становилось хуже.

В июне 2020 года Павел прекратил лечение. Но объяснил, что хочет, чтобы его организм восстановился после медикаментов и самостоятельно боролся с раком. Однако в конце июля сын певца попал в хоспис, а 7 августа его мама сообщила о смерти.