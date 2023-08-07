Під фото співак написав рядки з пісні "Мій янгол", яка була присвячена Павлу. В коментарях під публікацією шанувальники поспівчували втраті виконавця та написали спогади про хлопця.

Важливо Співала російською, обмотавшись прапором України: Лобода зганьбилася на концерті в Ніцці

Віктор Павлік виставив пост у роковини смерті сина

Мене ти бачиш з неба щохвилини

Приходиш в сни з недоспаних ночей,

Так пахнеш цвітом вишні і калини

І як в дитинстві линеш до грудей.



Твій номер телефону не стираю,

До тебе в рай, синочку, додзвонюсь.

На нашу зустріч з вірою чекаю

За тебе Богу кожен день молюсь.



Сину, сину, я тебе кохаю

Усім серцем обіймаю я.

Найдорожчий. Золотий. Чекаю,

Янгол-охоронець мій.

Реакція мережі

В коментарях під фото шанувальники підтримали Віктора. Деякі з них зазначили, що рядки з пісні довели їх до сліз, інші – зауважили, що Павло був хорошою людиною:

"Плачу разом з вами";

"Мої найщиріші співчуття! Це так несправедливо";

"Дуже чуттєво, плачу. Це біль на все життя";

"Чуттєво. Ніжно. Царство небесне";

"Пам'ятаю його. Він був дуже добрий";

"Нехай з Богом спочиває";

"Вірш нереальний";

"До сліз";

"Чуттєвий вірш, мурашки по шкірі".

Що відомо про смерть Павла Павліка

У жовтні 2018 Павлу діагностували саркому, рак хребців. Хлопець почав боротьбу з хворобою. Впродовж 2 років хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Попри постійне лікування, з травня 2020 року сину Віктора Павліка почало ставати гірше.

У червні 2020 року Павло припинив лікування, але пояснив, що хоче, щоб його організм відновився після медикаментів та самостійно боровся з раком. Однак наприкінці липня син співака потрапив у хоспіс, а 7 серпня його мама повідомила про смерть.

До слова, раніше у роковини загибелі своєї доньки телеведучий Костянтин Грубич опублікував її фото. До того ж він написав щемливий текст під публікацією. Батько описав свої емоції та переживання через втрату дитини. Він зауважив, що досі не знає, хто тієї страшної ночі 2014 року збив його доньку на пішохідному переході в Києві. Відтак телеведучий підозрює, що поліція приховала подробиці страшної трагедії.