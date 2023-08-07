Під фото співак написав рядки з пісні "Мій янгол", яка була присвячена Павлу. В коментарях під публікацією шанувальники поспівчували втраті виконавця та написали спогади про хлопця.
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Віктор Павлік виставив пост у роковини смерті сина
Мене ти бачиш з неба щохвилини
Приходиш в сни з недоспаних ночей,
Так пахнеш цвітом вишні і калини
І як в дитинстві линеш до грудей.
Твій номер телефону не стираю,
До тебе в рай, синочку, додзвонюсь.
На нашу зустріч з вірою чекаю
За тебе Богу кожен день молюсь.
Сину, сину, я тебе кохаю
Усім серцем обіймаю я.
Найдорожчий. Золотий. Чекаю,
Янгол-охоронець мій.
Реакція мережі
В коментарях під фото шанувальники підтримали Віктора. Деякі з них зазначили, що рядки з пісні довели їх до сліз, інші – зауважили, що Павло був хорошою людиною:
- "Плачу разом з вами";
- "Мої найщиріші співчуття! Це так несправедливо";
- "Дуже чуттєво, плачу. Це біль на все життя";
- "Чуттєво. Ніжно. Царство небесне";
- "Пам'ятаю його. Він був дуже добрий";
- "Нехай з Богом спочиває";
- "Вірш нереальний";
- "До сліз";
- "Чуттєвий вірш, мурашки по шкірі".
Що відомо про смерть Павла Павліка
У жовтні 2018 Павлу діагностували саркому, рак хребців. Хлопець почав боротьбу з хворобою. Впродовж 2 років хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Попри постійне лікування, з травня 2020 року сину Віктора Павліка почало ставати гірше.
У червні 2020 року Павло припинив лікування, але пояснив, що хоче, щоб його організм відновився після медикаментів та самостійно боровся з раком. Однак наприкінці липня син співака потрапив у хоспіс, а 7 серпня його мама повідомила про смерть.