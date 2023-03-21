24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Вже більше року українці борються за свободу та поступово виганяють ворога з країни. І в лавах ЗСУ є багато зірок, які продовжують захищати країну.

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За цей час кілька артистів отримали поранення. 24 Канал пригадав, хто з зірок постраждав та наскільки серйозними були поранення.

Хто з артистів отримував поранення на війні

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк майже одразу після вторгнення записався до тероборони та пішов захищати Київську область від окупантів. Наприкінці березня колона, у якій рухався музикант, потрапила під мінометний обстріл, через що артист отримав поранення.

Ворожий осколок потрапив артисту просто в обличчя. Хливнюк декілька днів перебував у лікарні, де йому наклали шви, та згодом повернувся до служби.

Зазначимо, що зараз Андрій Хливнюк є бійцем підрозділу патрульної поліції "Софія". У перші місяці вторгнення його обов'язками була евакуація мирних жителів. Та згодом він пройшов навчання, що дозволили йому стати оператором бойового дрона.

Даніель Салем

Ведучий Даніель Салем також пішов до військкомату одразу після початку повномасштабної війни. Він потрапив до Нацгвардії, тепер їздить на передову з розвідкою.

Під час виконання бойових завдань з Салемом декілька разів ставалися ситуації, коли він з побратимами потрапляв під обстріли окупантів. Вперше це сталося навесні, в березні.

Тоді знаменитість прощався з життям, адже на них пристрілювався ворожий танк. Ведучому з побратимами пощастило вчасно вийти із засідки та виїхати на машині. Утім, ворожий осколок все ж зачепив авто.

Вдруге знаменитість потрапив під ворожий обстріл влітку в Миколаєві. Тоді ведучий отримав легку контузію та через це перестав чути лівим вухом.

Пізніше влітку Салем також зазнав поранення на передовій: травмував спину, через що перебував на лікарняному. За словами ведучого, тоді він "отримав кулю в бронік".

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Дмитро Лінартович

Актор, зірка фільмів "Той Хто Пройшов Крізь Вогонь", "Толока", "Гетьман" та "Обмін" Дмитро Лінартович пішов добровольцем на фронт від самого початку повномасштабної війни. Він служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні.

У січня 2023 року Дмитро отримав важке поранення у боях за Соледар. За інформацією його батька, актор отримав важку контузію та осколкове поранення.

Пізніше на сторінці Лінартовича з'явилося відео з його евакуації під час поранення. "Вітаю, друзі. Я український актор Дмитро Лінартович. В Соледарі. 300-й. Пам'ятайте, що ми на богом даній землі, нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні!" – сказав він.

Віктор Стороженко

Український актор Мартін Філдман, справжнє ім'я якого Віктор Стороженко, перебував на сході Україні, де захищав країну від російських окупантів. Влітку він мав пекельний бій із загарбниками. Окупанти накрили позиції українських захисників касетними мінами, внаслідок чого Стороженко зазнав серйозних поранень.

Вже після медичної евакуації знаменитість дізнався, що ЗСУ зачистили від загарбників лінію фронту, де служив актор. Самого ж Стороженка відправили до фронтової лікарні, а згодом евакуювали до медзакладу Дніпра, а пізніше – до Києва.

Медики викачали акторові рідину з ока та зробили операцію. На щастя, око Стороженка не постраждало.

Ілля Рибальченко

Учасник шоу "Холостячка" Ілля Рибальченко з початку вторгнення теж вступив до лав ЗСУ. В кінці листопада він вийшов на зв'язок та повідомив, що отримав поранення в плече на півдні України.

Також він оприлюднив фото з лікарняного ліжка. Помітно, що у нього забинтовані плече і частина грудної клітини. Рибальченко зазначив, що зараз з ним все добре і передав привіт звільненому від загарбників Херсону.

Сергій Філімонов

Лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов, який зіграв головну роль у фільмі Олега Сенцова "Носоріг", теж був поранений на війні з окупантами. Про його бойову травму розповів режисер.

Філімонов потрапив під обстріл окупантів "Градами". Лікарі прооперували військового та дістали з нього вісім осколків.

Загалом, поранення Сергія було нетяжке, медики все ж радили перебувати щонайменше місяць на реабілітації. Але актор раніше повернувся на фронт.

До слова, українські добровольці, які виборюють свободу на фронті, є й серед відомих зірок та медійних персон. Читайте у добірці про чоловіків, які не чекали на повістку, щоб одягнути військову форму, а самі вирушили до лав ЗСУ.