Повісткою до військкомату вже не злякаєш тих, хто прийшов на війну сам. Через кілька днів після того, як в Україні відзначили День добровольця, 24 Канал згадує про відомих чоловіків, які стали на захист країни за власним бажанням.

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Андрій Хливнюк

У перші дні повномасштабного вторгнення зірка гурту "Бумбокс" закликав вступати до територіальної оборони, а сам повідомив, що вже отримав зброю. Згодом стало відомо, що Андрій належить до підрозділу патрульної поліції "Софія".

Музикант не займався стандартною роботою поліцейського. Він з підрозділом евакуював людей з міст у зоні бойових дій. Згодом Хливнюк пройшов навчання та став оператором бойового дрона Punisher. Артист разом з побратимами займається аеророзвідкою та ударними місіями.



Зірки в ЗСУ / Фото з інстаграму

Даніель Салем

Ресторатор долучився до тероборони, щоб захистити рідне місто – Одесу. За цей час він потрапляв під обстріли, лежав в окопі 27 годин і отримав контузію.

Даніель Салем не увесь час перебуває на передовій, але за час великої війни як мінімум 19 разів мав бойові виходи. Під час контактного бою на Херсонщині його прикрив побратим і отримав поранення – його чекає реабілітація.



Зірки в ЗСУ / Фото з інстаграму

Тарас Тополя й "Антитіла"

Музиканти з гурту "Антитіла" вступили до територіальної оборони ще напередодні вторгнення російських військ у 2022 році. Вони у 130 бригаді захищали Київщину від окупантів, а згодом боронили країну у Харківській області. Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь були парамедиками-стрільцями.

Наприкінці серпня музиканти отримали наказ від Залужного про відкликання з фронту. Тому наразі вони боряться в інформаційному та музичному просторах. Одна з останніх їхніх пісень – "Фортеця Бахмут".



Зірки в ЗСУ / Фото з інстаграму

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald перші місяці вторгнення рвався на війну, однак чотири рази чув відмову у військкоматі. Артист активно волонтерив, а приблизно у квітні все-таки став військовослужбовцем.

Женя Галич небагато розповідає про свої бойові розпорядження й накази, які виконує. Також він не хоче називати себе героєм, хоч із впевненістю так відгукується про захисників-колег.



Зірки в ЗСУ / Фото з інстаграму

Сашко Положинський

17 лютого Олександр Положинський показав, що підписав контракт із ЗСУ на проходження військової служби в резерві. З перших днів вторгнення він став до зброї та став солдатом – стрільцем 47-го окремого батальйону.

Сашко Положинський проходив навчання та потрапляв під обстріли. Але за 8 місяців не зміг стати офіцером, бо зізнався, що стан його здоров'я стан гірший.



Зірки в ЗСУ / Фото з інстаграму

Саша Ярмак

Репер Yarmak хотів приєднатися до лав ТрО, але місць не було – тож артист пішов у Збройні Сили України.

Зараз Олександр Ярмак працює на трьох напрямках, і успішно справляється з кожним із них. Це участь у "Культурному десанті", написання пісень й творчість, а також військовий вишкіл – репер хоче стати аеророзвідником.



Зірки в ЗСУ / Фото з інстаграму

Коля Сєрга

Музикант і поет Коля Сєрга, який раніше жив у Москві, у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист Одеси. Він розповідав, що іншого варіанту для себе не бачив.

Згодом Коля Сєрга почав навчатися на снайпера, але разом з тим знайшов інший фронт – "Культурний десант". Артист часто буває на передовій, де підтримує захисників.



Зірки в ЗСУ / Фото з інстаграму

Підкреслимо, що відомих чоловіків у ЗСУ значно більше. Деякі зірки не так активно розповідають про свою діяльність, бо цілковито зосереджені на військовій справі й рідко виходять на зв'язок з фанами. Серед відомих захисників – Андрій Федінчик, Назар Грабар, Дмитро Лінартович, Ахтем Сеітаблаєв, Фагот з ТНМК, Олег Сенцов, Дмитро Дікусар та багато інших.