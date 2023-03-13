Про загибель Романа Іваненка повідомив його кум і капітан команди "Наш формат" Володимир Черняк. Він був з рідними й оголосив, що "через декілька днів Рома буде вдома".

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Роман Іваненко з "Ліги Сміху" загинув під Вугледаром

Зірка "Ліги Сміху" Роман Іваненко пішов на війну добровольцем і служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. 24 січня він потрапив у російський полон з важким пораненням, а 28 лютого помер.

Потрапивши в оточення на Вугледарському напрямку, дав бій ворогу поруч зі своїми побратимами. Отримав важке поранення, був взятий в полон. Тримався з 24.01 по 28.02. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав! Вчора, завдяки штурму, ворог з позицій був вибитий. Сьогодні Романа евакуювали "на щиті". Світла пам'ять тобі, та усім, чиє життя забрав проклятий ворог з РФ,

– емоційно розповів Володимир Черняк.

У Романа Іваненка залишилася дружина Катерина. Вони були разом 10 років.

Роман Іваненко з "Ліги Сміху" загинув на фронті / Фото з інстаграму Черняка

Як відреагували Ткач, Ласточкін та інші зірки

На загибель Романа Іваненка відреагували тренери "Ліги Сміху" – Ігор Ласточкін та Юрій Ткач, з яким "Наш формат" грав у п'ятому сезоні гумористичного фестивалю.

Друже, брате, герою! Ти людина з великим серцем! Назавжди в нашій пам'яті. Назавжди в наших серцях. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять герою,

– написав Юрій Ткач в інстаграмі.

"Ступор, порожнеча, спогади, біль, ще спогади, ще більший біль. Ромко, ти чудова людина! Ти чудовий актор! Ти герой! Передивляюся "форматівські" виступи, сміх і знову біль. Спочивай з миром, друже. Співчуття рідним та близьким", – додав Ігор Ласточкін у своєму інстаграм-профілі.

"Наш формат" з Юрієм Ткачем на "Лізі Сміху" / Фото з інстаграму Романа Іваненка

Українські зірки теж болісно відреагували на втрату:

Леся Нікітюк: "Вічна пам'ять! Слава герою";

"Вічна пам'ять! Слава герою"; Володимир Дантес: "Слава Герою. Вічна пам'ять";

"Слава Герою. Вічна пам'ять"; Олександр Педан: "Вічна пам'ять";

"Вічна пам'ять"; Вікторія Ткач: "Дуже боляче. Неможливо прийняти і зрозуміти. Вічна пам'ять та вічна слава нашому герою";

"Дуже боляче. Неможливо прийняти і зрозуміти. Вічна пам'ять та вічна слава нашому герою"; Roxolana: "Вічна пам'ять герою";

"Вічна пам'ять герою"; Lida Lee: "Вічна пам'ять справжньому герою";

"Вічна пам'ять справжньому герою"; Мята: "Господи, втрата за втратою. Неможливо повірити. Герою Слава";

"Господи, втрата за втратою. Неможливо повірити. Герою Слава"; Сніжана Бабкіна: "Вічна пам'ять".

Скриншот з інстаграму Володимира Черняка

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо, що на війні загинув учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко, він грав у командах "ОГО" та "Воробушек".