Користувачів інстаграму обурило, що Анатолій Анатоліч зумів перетнути кордон попри воєнний стан, коли чоловікам від 18 до 60 років не можна виїжджати з країни. Однак прилетіло йому не лише за "зіркові пільги", а й за те, що "сховався за спідницю дружини", поки його колеги боронять країну зі зброєю руках.

До теми Поки колеги захищають Україну: Анатолій Анатоліч з сім'єю поїхав за кордон

Анатолій Анатоліч з Франції відповідає хейтерам

Шоумена ані трохи не картає себе, що в безпеці, поки його зіркові товариші відвойовують Київ – Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", Тарас Тополя з "Антитіл", Фагот з ТНМК та інші. Анатоліч впевнений, що як багатодітний батько зробив усе правильно – вивіз сім'ю подалі від вибухів і російських ракет.

Я не сприймаю цю поїздку як туристичну, і моя сім'я не сприймає її як туристичну. Я хочу, щоб усі розуміли: я не поїхав відпочивати, я не втік з країни! Я зробив те, що мав зробити батько для своєї великої родини,

– пояснив Анатолій Анатоліч.

Крім того, зірковий татусь поскаржився на майже п'ять днів неймовірно складної дороги. Усе нібито для того, щоб "діти мали можливість спілкуватися з іншими дітьми, виходити на вулицю".

Нагадаємо, у Францію зіркова сім'я поїхала, бо туди їх запросили зі школи доньок. Там Анатолічу пообіцяли максимальну підтримку та допомогу.

Де Анатоліч Анатоліч був з сім'єю в перші дні війни