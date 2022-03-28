Користувачів інстаграму обурило, що Анатолій Анатоліч зумів перетнути кордон попри воєнний стан, коли чоловікам від 18 до 60 років не можна виїжджати з країни. Однак прилетіло йому не лише за "зіркові пільги", а й за те, що "сховався за спідницю дружини", поки його колеги боронять країну зі зброєю руках.
До теми Поки колеги захищають Україну: Анатолій Анатоліч з сім'єю поїхав за кордон
Анатолій Анатоліч з Франції відповідає хейтерам
Шоумена ані трохи не картає себе, що в безпеці, поки його зіркові товариші відвойовують Київ – Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", Тарас Тополя з "Антитіл", Фагот з ТНМК та інші. Анатоліч впевнений, що як багатодітний батько зробив усе правильно – вивіз сім'ю подалі від вибухів і російських ракет.
Я не сприймаю цю поїздку як туристичну, і моя сім'я не сприймає її як туристичну. Я хочу, щоб усі розуміли: я не поїхав відпочивати, я не втік з країни! Я зробив те, що мав зробити батько для своєї великої родини,
– пояснив Анатолій Анатоліч.
Крім того, зірковий татусь поскаржився на майже п'ять днів неймовірно складної дороги. Усе нібито для того, щоб "діти мали можливість спілкуватися з іншими дітьми, виходити на вулицю".
Де Анатоліч Анатоліч був з сім'єю в перші дні війни
- Війна застала ведучого під Києвом. Під ранок 24 лютого він з дружиною і дітьми ховався у підвалі, адже над Київським морем, де вони живуть, був бій.
- Вдома вони протрималися три дні, а тоді перебралися в місто Кагарлик, що за 80 кілометрів від столиці. Туди Анатолія Анатоліча запросили батьки однокласниці його доньки.
- Ще на початку березня шоумен запевняв: "Ми в Україні. Ми нікуди не їдемо і я лишаюсь тут", а вже через кілька тижнів опинився у Франції – з дружиною Юлею, мамою, тещею і трьома дітьми – доньками Алісою, Лолітою і 8-місячним сином Нілом.