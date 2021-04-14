Український телеведучий Володимир Остапчук продовжує боротись за право опіки над двома дітьми від Олени Войченко. Хоч пара давно розлучилась, вони досі не можуть встановити графік щодо відвідування дітей.

У нових інстаграм-сторіз Остапчук поскаржився, що його ексдружина – Олена Войченко забороняє йому забирати до себе додому дітей або ж проводити з ним вільний час. Ще раніше Остапчук часто демонстрував в мережі, як він бачиться з дітьми Емілією та Еваном лише у навчальних закладах.

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Чому Остапчук не забирає додому дітей

Відповідаючи на запитання прихильника, чому він не забирає своїх дітей додому, Володимир зазначив, що його колишня дружина проти спільного виховання дітей та навіть не виходить на зв'язок із ним.

Наразі колишня дружина проти того, щоб встановити нам спільно нормальний графік виховання дітей. На контакт не йде, слухавку не бере тижнями. Я знаю, що діти поїхали до її батьків до Умані тиждень тому. Де вони зараз, мені ніхто не відповідає,

– наголосив Остапчук.



Володимир Остапчук про своїх дітей / Фото з інстаграм-сторіз Остапчука

Наразі шоумен очікує на рішення органів опіки, які мають встановити скільки часу діти проводитимуть із ним.

"Я проти насильницького "забирання" дітей. Це для них велика травма. Зараз я чекаю рішення органів опіки, які повинні винести обов'язкове до виконання рішення про графік: скільки днів, з ким і як наші малюки. Я розумію, що жінка ображена, так поводиться, але це вже сюрр. Діти при чому? Тим паче три рази на тиждень бачитись у садочку чи школі – це просто кошмар!", – підсумував Остапчук.



Володимир Остапчук про своїх дітей / Фото з інстаграм-сторіз Остапчука

Варто додати, що саме через те, що Олена Войченко нібито забороняє забирати дітей Володимиру додому, де він живе разом з новою дружиною Христиною Горняк, він переїхав з однієї орендованої квартири у Києві в іншу. Першу, великих розмірів, він винаймав, аби дітям було де проводити час, але нащадки там майже не з'являлись, тому подружжя переїхало у менше помешкання.

Журналісти 24 каналу вже звернулись до Олени Войченко за коментарем щодо ситуації.

Що відомо про розлучення Остапчука і Войченко?