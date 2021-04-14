Украинский телеведущий Владимир Остапчук продолжает бороться за право опеки над двумя детьми от Елены Войченко. Хотя пара давно развелась, они до сих пор не могут установить график посещения детей.

В новых инстаграм-сторис Остапчук пожаловался, что его экс-жена – Елена Войченко запрещает ему забирать к себе домой детей или же проводить с ними свободное время. Еще ранее Остапчук часто демонстрировал в сети, как он видится с детьми Эмилией и Эваном только в учебных заведениях.

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Почему Остапчук не забирает домой детей

Отвечая на вопрос поклонника, почему он не забирает своих детей домой, Владимир отметил, что его бывшая жена против совместного воспитания детей и даже не выходит на связь с ним.

Сейчас бывшая супруга против того, чтобы установить нам совместно нормальный график воспитания детей. На контакт не идет, трубку не берет неделями. Я знаю, что дети поехали к ее родителям в Умань неделю назад. Где они сейчас, мне никто не отвечает,

– отметил Остапчук.



Владимир Остапчук о своих детях / Фото из инстаграм-сторис Остапчука

Сейчас шоумен ожидает решения органов опеки, которые должны установить сколько времени дети будут проводить с ним.

"Я против насильственного "забирания" детей. Это для них большая травма. Сейчас я жду решения органов опеки, которые должны вынести обязательное к исполнению решение о графике: сколько дней, с кем и как наши малыши. Я понимаю, что женщина обижена, так себя ведет, но это уже сюрр. Дети при чем? Тем более три раза в неделю видеться в садике или школе – это просто кошмар!", – подытожил Остапчук.



Владимир Остапчук о своих детях / Фото из инстаграм-сторис Остапчука

Стоит добавить, что именно из-за того, что Елена Войченко якобы запрещает забирать детей Владимиру домой, где он живет вместе с новой женой Кристиной Горняк, он переехал из одной арендованной квартиры в Киеве в другую. Первую, больших размеров, он снимал, чтобы детям было где проводить время, но они там почти не появлялись, поэтому супруги переехали в меньшее помещение.

Журналисты 24 канала уже обратились к Елене Войченко за комментарием относительно ситуации.

Что известно о разводе Остапчука и Войченко?