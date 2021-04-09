Христина Горняк та Володимир Остапчук замилували мережу спільними фото
Зіркове подружжя Христини Горняк та Володимира Остапчука потішило прихильників новими спільними фото. Закохані дорогою на роботу зробили декілька селфі.
Джерело:інстаграм Христини Горняк
Христина Горняк і Володимир Остапчук є однією з найпопулярніших сімей в українському шоу-бізнесі. Пара рідко ділиться в мережі спільними світлинами, тому подібні публікації завжди зацікавлюють прихильників.
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Нові фото Остапчука та Горняк
Знаменита пара позувала в автомобілі. Христина вирішила зробити селфі з коханим, ніжно обійнявши його. Горняк постала перед камерою в елегантному коричневому піджаку, рівно вклала волосся та зробила макіяж з рожевою помадою на губах. Остапчук зображений на світлині у бордовому піджаку та білій сорочці.
Закохані виглядали дуже гармонійно та щиро усміхалися. Вони не соромляться показувати свої почуття та для багатьох є прикладом щасливої сімейної пари.
Хочу побажати, щоб у кожної дівчини було багато зморшок навколо очей від сміху та щастя! Зморшки прибрати можна, а ось смуток важче. Так що усміхайтеся, милі дами!
– написала в публікації Христина Горняк.
Христина Горняк і Володимир Остапчук / Фото з інстаграму Христини Горняк
Христина Горняк і Володимир Остапчук / Фото з інстаграму Христини Горняк
У коментарях підписники зіркової дружини залишають багато компліментів на адресу подружжя.
- "Гарнющі такі!"
- "Красива пара!"
- "Чудові!"
- "Ви дуже пасуєте один одному. Щастя вам!"
- "Милі!"
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