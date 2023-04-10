Остапчук познайомив батьків з 22-річною коханою і показав їм будинок, який купив з ексдружиною

У Володимира Остапчука була сімейна неділя. До нього приїжджали батьки з Умані. Він познайомив їх з 22-річною дівчиною Катею і звозив до будинку, який купив з ексдружиною Христиною Горняк.

У Володимира Остапчука теплі стосунки з батьками, тож не дивно, що він уже познайомив їх з 22-річною Катею Полтавською, з якою зустрічається понад пів року. Як це було, дізнавайтеся далі.

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Остапчук познайомив батьків з коханою і показав будинок, який купив з ексдружиною

До Києва батьки Остапчука приїхали, щоб прибрати на кладовищі. З ними поїхала Катя і зняла розмову шоумена з мамою. Вийшло кумедно, адже ті пліткували про 50-річного знайомого, що розлучився з дружиною.

Коли зустрічаєшся з родичами, щоб обговорити інших родичів,

– з гумором підписав Остапчук.

Після кладовища шоумен повіз сім'ю в котеджне містечко "Золоче прованс", що за 15 кілометрів від Києва. Там розташований двоповерховий будинок, який він купив у шлюбі з другою дружиною Христиною Горняк. Вони разом розробляли дизайн, але добудувати своє сімейне гніздечко так і не встигли. Схоже, ведучий вирішив показати це місце мамі й тату.

"Мама сказала не позорить її в інтернеті", – підписав Остапчук і закрив обличчя батьків смайликами.

Остапчук з батьками біля будинку, який купив з ексдружиною / Фото зі сторіс

Остапчук біля будинку, який купив з ексдружиною Христиною / Фото зі сторіс

нещодавно Христина Горняк коментувала, кому належить дім під Києвом , який вони з Остапчуком будували у шлюбі. На той момент екси "нічого не вирішували", але вона як нотаріус нагадувала, що "будь-яке майно, набуте подружжям, є спільним". Тож, схоже, віддавати будинок колишньому та його новій дівчині Христина не планує.

Як дівчина Остапчука відреагувала на знайомство з його батьками

У день знайомства з батьками Володимира Остапчука Катя зникла зі сторіс. Усе тому, що готувала свій фірмовий борщ, їздила з ними на кладовище та прибирала вдома. Дівчина, схоже, хвилювалася, але проявила себе як справжня господиня.

Вчора приїжджали його батьки. Тому я прибирала, готувала борщ, не матюкалася. То такий стрес був – годувати їх своїм борщем. Я до іспитів готувалася менше,

– прокоментувала Катерина Полтавська.

Дівчина Остапчука про знайомство з його батьками / Фото зі сторіс

Дівчина Остапчука про знайомство з його батьками / Фото зі сторіс