В ефірі говорили про російську музику, яка від початку війни на Донбасі не зникає з українських ефірів. Причиною конфлікту між ведучими стали різні погляди на ситуацію.

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Остапчук і Суханов посварилися у прямому ефірі

Між ведучими розгорівся конфлікт. Володимир та Олексій перебивали один одного, намагаючись довести свою точку зору.

Якби з 2014 року на кордонах не пропускали тих Кіркорових, Баскових та інших росіян, цього б не було. А, між іншим, всі їхні пісні лунали на українських радіостанціях, були в українському ефірі. У плейлистах радіостанцій були російські виконавці,

– висловився Суханов.

Володимир Остапчук відповів, що в цьому винні українці, які продовжували ходити на концерти та слухати російських артистів, гастролерів: "Це питання не до нас, а до людей, які слухають російських артистів. Ані Лорак приїжджала і зібрала цілий палац "Україна".

Та Суханов наполіг, що винні все-таки представники влади: "Та ні. Це питання не до людей, які слухають. Це питання до тодішньої влади. Тому що хтось там на Росії заробляв, набивав свої кишені. Я навіть можу назвати це прізвище. Давайте, звинувачуйте простих людей".

Чому варто заборонити російську музику

Війна Росії з Україною – це й протистояння на культурному фронті. Особливо гостро питання про заборону російської музики в публічних місцях постало після повномасштабного вторгнення агресора на територію нашої країни. Адже влада Росії прагне знищити український народ та його культуру, відкрито заявляє, що скоро України не буде на карті світу. Журналісти 24 каналу поміркували:

чому російську музику необхідно назавжди викинути з України;

чому важливо перестати слухати російських артистів, які пропагують погляди Кремля;

які є альтернативи;

дізналися, що про це думають українські зірки.

Про все це читайте у матеріалі за посиланням.