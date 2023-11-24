Несправедливе рішення, – Остапу Ступці винесли вирок у справі з "п'яною" ДТП

Сьогодні, 24 листопада, в одному зі столичних судів пройшло засідання, на якому оголосили вирок щодо ДТП за участі народного артиста України Остапа Ступки. Рішенням суду актора визнали винним у скоєнні аварії.

Артиста засуджено до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років. Додатково з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень, які були виділені на експертизи.

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Остапу Ступці винесли вирок

Протягом наступних трьох років актор змушений виконувати суспільно-корисні роботи у визначених установах.

Я погоджусь зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. Ми могли вийти на штраф, що було б доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально — це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна,

– сказав обвинувачений.

Відомо, що адвокат актора має намір подати апеляцію на рішення суду.

Остап Ступка висловився про вирок / Відео: УНІАН

ДТП за участі Остапа Ступки