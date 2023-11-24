Артиста засуджено до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років. Додатково з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень, які були виділені на експертизи.
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Остапу Ступці винесли вирок
Протягом наступних трьох років актор змушений виконувати суспільно-корисні роботи у визначених установах.
Я погоджусь зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. Ми могли вийти на штраф, що було б доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально — це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна,
– сказав обвинувачений.
Відомо, що адвокат актора має намір подати апеляцію на рішення суду.
Остап Ступка висловився про вирок / Відео: УНІАН
ДТП за участі Остапа Ступки
- Прикрий інцидент стався 4 квітня в Голосіївському районі Києва. Остап Ступка за кермом Range Rover виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись із припаркованим Mitsubishi. В результаті удару постраждав чоловік, який перебував в автомобілі, його госпіталізували.
- До того ж з'ясувалося, що Остап Ступка керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
- Актора зобов'язали виплатити 50 тисяч гривень постраждалому. Втім, Ярослав, автівку якого збив Ступка, зізнався, що артист відвідав його в лікарні лише на шостий-сьомий день після ДТП і відшкодував лише 20 тисяч гривень.
- Згодом Ступка назвав аварію "жорстким знаком", "фатумом" і "злим роком". Він зазначив, що не вважає себе злочинцем і сказав, що цей нещасний випадок йому припіднесла доля або "батько з небес".