Народний артист України, якого незабаром судитимуть через "п'яну" аварію, не вважає себе злочинцем. Користувачі соцмереж вже висловили свою думку про слова актора, більшість не вірить Ступці.

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Остап Ступка прокоментував аварію

Актор зізнався, що кожного дня думає, як залагодити неприємну ситуацію "у своїй душі та душі потерпілого". Він намагається відволікатися в роботі, читаючи книжки, дивлячись фільми та слухаючи музику. Втім, все одно "думки гризуть" його.

"Я подумав, за що це мені таке? Чому?", – сказав Остап Ступка.

Він додав: "Можливо, до мене в 55 років прийшов це знак жорстокий, щоб я зупинився і щось подумав, щось переосмислив і переоцінив".

Народний артист України зазначив, що не вважає себе злочинцем. На його думку, це нещасний випадок, який йому припіднесла доля або "батько з небес".

Ну я ж не злочинець. Я на першому судовому засіданні сказав, що це якийсь фатум і злий рік, не знаю що це таке,

– висловився актор.

Реакція мережі

Під відео користувачі висловили свою думку про поведінку та вислови актора в інтерв'ю. Більшість користувачів не вірять у щирість слів Остапа Ступки:

"Він не вважає себе винним і це найстрашніше";

"П'яний водій за кермом — це вже злочинець. І крапка. І ніякого виправдання";

"Я не знала, що він скоїв, але він нещирий. Викручується як риба на пательні";

"Це не нещасний випадок, це п'яний водій створив ДТП з наслідками";

"П'яний за кермом — це вбивця. Пора відповідати за ганебні вчинки. Хлопчик так і не подорослішав;

"Алкоголік, який так нічого і не зрозумів";

"Нещирий він".

Інтерв'ю з Остапом Ступкою: дивитись відео онлайн

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