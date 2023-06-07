Під час суду Ярослав, авто якого протаранив Остап Ступка, перебував у лікарні. Він отямився в реанімації тільки через три дні. Народного артиста чоловік побачив у своїй палаті лише на шостий-сьомий день після аварії. Каже, що актор забігав "на дві хвилини максимум". Хоч у суді він обіцяв "допомагати як на етапі лікування, так і надалі", але заплатив тільки за першу операцію.

До теми Запобіжний захід для Остапа Ступки закінчився: що чекає на актора після "п'яної" ДТП

Скільки грошей Ступка виплатив потерпілому у "п'яній" ДТП

За словами Ярослава, сума, яку витратив на його лікування Остап Ступка, – це не більше ніж 20 тисяч гривень. Ці гроші пішли на операцію на нозі та деякі препарати.

Деякі кошти він мені повернув. Але якби я на нього розраховував, я був би без нічого. Я заплатив за операцію, під час якої мені вставляли шурупи титанові. Сума була 18 тисяч, пізніше він мені їх віддав. Ще декілька разів він мені деякі препарати купував, це до двох тисяч гривень. Більше він нічого не купував. А в мене ще буде одна операція,

– поскаржився чоловік.

Він наголосив, що після виписки з лікарні в нього було вже багато процедур, але за жодну з них актор гроші не повернув. Про реабілітацію нібито також не питав.

"Мене витягнули з авто, я отямився через три дні у лікарні. Я був у реанімації. У мене травма правої стопи, п'ять переломів. Мені туди закрутили шурупи, пластину поставили. Стопа постраждала. Черепно-мозкова травма, тяжкий крововилив у голову був. У животі був крововилив, півтора літра втрата крові була, органи деякі трішки полопалися, але всі на місці залишилися", – розповів Ярослав.

Важливо! За словами потерпілого, Остап Ступка обіцяв відшкодувати кошти за понівечене авто, в яке влетів на Range Rover. Однак цих грошей Ярослав досі не бачив, каже: "Він мені їх "повертав" двічі, але так і не повернув".

Що відомо про аварію в Києві, яку влаштував Остап Ступка

Ввечері 4 квітня у Києві сталась ДТП: водій Range Rover напідпитку наїхав на авто, яке було припарковане на вулиці Федорова у Голосіївському районі. Усередині легковика був чоловік, його госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.

Водієм позашляховика виявився актор Остап Ступка. Його затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину – порушенні правил дорожнього руху та керуванні транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер показав 1,62 проміле.

6 квітня відбулося судове засідання: Остапу Ступці обрали запобіжний захід – домашній нічний арешт до 5 червня. Днями його продовжили до 5 липня.

Актору загрожує до трьох років позбавлення волі. Крім того, у нього заберуть водійське посвідчення на 3 – 5 років.

Аварія у Києві з Остапом Ступкою / Фото "Телеграф"