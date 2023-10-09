Остапа Ступку розкритикували не лише через ДТП, а й через інтерв'ю, у якому він назвав аварію "злим фатумом". Актор вважає, що хейт полився тільки через те, що він публічна людина.

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Остап Ступка відповів на хейт

"Я так собі думав, це тому, що, людина то публічна і треба її захейтити. Вона ж для того і публічна. Я думав, звідки це? Хто ці люди, які сидять і пишуть ці нісенітниці, поливають грязюкою? Напевне, вони в театр не ходять. А може, ходять. У кіно ходять чи не ходять? А телевізор дивляться? Може, це спосіб самовираження? Але ж є інші способи самовираження, більш гуманістичні, ніж ненавидіти одне одного", – вважає актор.

На думку Остапа Ступки, у складний час суспільству навпаки потрібно гуртуватися та підтримувати одне одного, що б не сталося: "Насправді ми усі під Богом ходимо".

Актор повідомив, що вся історія навколо ДТП скоро завершиться. Для нього головне, що всі вийшли живими з цієї аварії.

Дякувати Богу, що всі живі-здорові та і все. Залізо то така справа, поремонтуємо. Я думав, що це таке. Це випробування для мене. Це випробування, як людина себе поведе. Чи залишиться людина людиною, чи не зачерствіє, не стане чорною та негативною енергією не почне поливати інших. Я не почну, бо я цим не займаюся,

– сказав Ступка.

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