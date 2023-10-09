Остапа Ступку розкритикували не лише через ДТП, а й через інтерв'ю, у якому він назвав аварію "злим фатумом". Актор вважає, що хейт полився тільки через те, що він публічна людина.
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Остап Ступка відповів на хейт
"Я так собі думав, це тому, що, людина то публічна і треба її захейтити. Вона ж для того і публічна. Я думав, звідки це? Хто ці люди, які сидять і пишуть ці нісенітниці, поливають грязюкою? Напевне, вони в театр не ходять. А може, ходять. У кіно ходять чи не ходять? А телевізор дивляться? Може, це спосіб самовираження? Але ж є інші способи самовираження, більш гуманістичні, ніж ненавидіти одне одного", – вважає актор.
На думку Остапа Ступки, у складний час суспільству навпаки потрібно гуртуватися та підтримувати одне одного, що б не сталося: "Насправді ми усі під Богом ходимо".
Актор повідомив, що вся історія навколо ДТП скоро завершиться. Для нього головне, що всі вийшли живими з цієї аварії.
Дякувати Богу, що всі живі-здорові та і все. Залізо то така справа, поремонтуємо. Я думав, що це таке. Це випробування для мене. Це випробування, як людина себе поведе. Чи залишиться людина людиною, чи не зачерствіє, не стане чорною та негативною енергією не почне поливати інших. Я не почну, бо я цим не займаюся,
– сказав Ступка.
Що відомо про ДТП та хейт опісля
- Навесні Остап Ступка у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП на вулицях Києві. У квітні на судовому засіданні йому призначили домашній арешт на три місяці. Коли час минув, запобіжний захід продовжили до липня. Наприкінці червня було відомо, що актор має постати перед судом. Зауважимо, що йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.
- Після аварії Остап Ступка мав можливість висловитися в інтерв'ю. Він назвав ДТП "жорстким знаком", "фатумом" і "злим роком", що начебто мало дати йому переосмислити цінності. Актор заявив, що не вважає себе злочинцем.
- Його слова по-різному сприйняли в мережі. Хтось підтримав актора, але більшість розкритикували його за нещирість та невдалі способи виправдатися. На думку користувачів мережі, Ступці краще було визнати свою провину.