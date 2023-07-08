Український актор Остап Ступка дав інтерв'ю Олексію Суханову – це перша його розмова з журналістами після "п'яної" ДТП. Артист висловився про аварію як "фатум і злий рок" та зізнався, що не вважає себе злочинцем.

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Також Остап Ступка висловив думку про те, що аварія може бути для нього знаком зупинитися та щось переосмислити в цьому житті. ДТП – це неприємний випадок від долі або "батька з небес".

Остапа Ступку захейтили через інтерв'ю

У мережі бурхливо обговорюють перші заяви Остапа Ступки після аварії. Глядачі по-різному реагують на його слова, здебільшого критикуючи актора. Хтось не відчув щирості в інтерв'ю та вважає, що Остап Ступка намагався викрутитися:

"Виляє, як Шарик хвостом. Хвалить сам себе. Неприємно слухати";

"Я не знала, що він скоїв, але він не щирий. Викручується, як риба на пательні";

Інші нагадують, що сісти п'яним за кермо – це злочин у будь-якому випадку, жодне виправдання не допоможе. На їхню думку, Остапові слід визнати провину.

"П'яний водій за кермом – це вже злочинець. І крапка. І ніякого виправдання";

"Нічого він не зрозумів. Він не рахує себе винним і це саме страшне. При чому тут вистава, при чому тут талант. Спустись на землю і покайся";

"Це свідомий вибір, а не випадковість. Мені здається, Остап більше думає про свою дупу, ніж про постраждалого. За все інтерв'ю я хотіла почути, як він відчуває провину перед потерпілим і те, що п'яним за кермо більше не сяде – ось це було б щире усвідомлення всієї ситуації, я цього не почула";

"Боже мій, людині 55 років, а розум підлітка. Що значить фраза "з кожним може статися"? Кожен може сісти за кермо п'яний? Він хоче все залагодити. Як? Дати хабаря? Нічого він не зрозумів і ніяких вірних висновків не зробив. Він повинен сидіти в тюрмі";

"Це не нещасний випадок, це п'яний водій створив ДТП з наслідками".

"П'яний водій – злочинець, крапка. Це життя, а не театр";

Ще інші згадують відомого батька Остапа Ступки:

"Треба мати силу волі, а в Остапа її немає. Немає батька 10 років, а він все збирається бути головою в сім'ї";

"Знаєте, люди, нащадки дуже талановитих своїх батьків потерпають психологічно, якщо вони (нащадки) не такі талановиті, як їх пращури! Остап – один з них!".

Багато хто заступився за актора та похвалив його за те, що він наважився на розмову.

"А я б назвала цю розмову "Робота над помилками", якщо дійсно це так було";

"Молодець, Остап, що дав інтерв'ю";

"Я також розплакалась в кінці. Дуже щире інтерв'ю".

Інтерв'ю Остапа Ступки: дивіться відео онлайн

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