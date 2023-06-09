Днями потерпілий, авто якого протаранив Остап Ступка, висловився про мізерну допомогу від артиста. За словами Ярослава, актор виплатив йому не більше, ніж 20 тисяч гривень. Сам Ступка різко відреагував на його заяви.

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Остап Ступка відреагував на слова потерпілого у ДТП

Актор повідомив, що відвідав постраждалого одразу, коли це можна було зробити. За словами Ступки, вони намагались домовитися, як "нормальні адекватні люди".

"Він плутається у фактах і говорить неправдиві речі з приводу мого фінансування його першого етапу лікування, коли він перебував у лікарні. Він озвучив суму у близько 20 тисяч гривень. Це повна неправда. Сума відшкодування становить 50 тисяч гривень. Це було повністю закрите питання його перебування у лікарні та усі питання з лікування. Він каже, що в нього має бути ще одна операція. Я готовий все це й надалі оплачувати та забезпечувати. Я не відмовляюсь і нікуди не тікаю. Я відкритий до спілкування", – додав артист.

Остап Ступка запевняє, що одразу приїздив до Ярослава, як тільки була потреба приїхати та оплатити ліки. Вони завжди контактували – хоч не завжди чоловік телефонував артисту. Щодо морального збитку та відшкодування за авто – сума ще не визначена.

Гроші за пошкодження автомобіля також входять у загальну суму відшкодування у справі. Машина коштує відповідну суму, також моральні збитки, ще якісь речі, це все буде оформлене у загальну суму відшкодування. Не можна по частинах і якось це затягувати. Це все має відшкодуватися однією сумою за всі пункти,

– повідомив актор.

"Я готовий йому відшкодувати деякі речі, але я чекаю, коли збереться відповідна сума. Мені дуже неприємно читати ці речі, мене оббріхують. Мені прикро, що Ярослав став на цей шлях, але у мене ще жевріє надія, що він повернеться на правильний шлях, інакше він ризикує поставити під загрозу мої прагнення завершити усе це діло миром. Я вихована й адекватна людина, я прагну миру та прагну завершити все це, щоб усім було добре".

На думку Ступки, "негарно" давати коментарі, коли справа ще не завершена. Він закликав Ярослава утриматися від зайвих заяв та завершити все по-людськи.

Що напередодні казав потерпілий